Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, δείτε βίντεο

Επίθεση με πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε το Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος του Fox News, Τρέι Γινγκστ.
Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η πλειονότητα των εισερχόμενων πυραύλων φέρεται να έχει αναχαιτιστεί.
NOW: Iran is attacking U.S. forces stationed in Jordan.
U.S. source familiar to Fox News:
No significant impacts so far. Nearly all incoming missiles have been intercepted at this point.
— Trey Yingst (@TreyYingst) August 30, 2026
WATCH: Iranian missiles targeting U.S. bases are being intercepted by the patriot system over Jordan. pic.twitter.com/sbi4uXQkdz
— Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026
Iran’s Missiles in the Skies of JORDAN pic.twitter.com/4lMEe0CBjQ
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) August 30, 2026
Η εξέλιξη έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Νωρίτερα, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Εσλάμι, είχε εκτιμήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ιρανικής επίθεσης.
⚡️🚨 Iranian Missiles over Jordan as seen from the occupied West Bank pic.twitter.com/SKbz91dX7M
— Middle East Observer (@ME_Observer_) August 30, 2026