Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, δείτε βίντεο

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος του Fox News, Τρέι Γινγκστ. Η πλειονότητα των πυραύλων αναχαιτίστηκε και δεν αναφέρθηκαν σημαντικές επιπτώσεις, ενώ η επίθεση έρχεται μετά από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.

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Διεθνή Νέα

Ιορδανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση με πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε το Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η πλειονότητα των εισερχόμενων πυραύλων φέρεται να έχει αναχαιτιστεί.
  • Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε το Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος του Fox News, Τρέι Γινγκστ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η πλειονότητα των εισερχόμενων πυραύλων φέρεται να έχει αναχαιτιστεί.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Νωρίτερα, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Εσλάμι, είχε εκτιμήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ιρανικής επίθεσης.

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