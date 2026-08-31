Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, δείτε βίντεο

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Επίθεση με πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε το Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος του Fox News, Τρέι Γινγκστ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η πλειονότητα των εισερχόμενων πυραύλων φέρεται να έχει αναχαιτιστεί.

NOW: Iran is attacking U.S. forces stationed in Jordan. U.S. source familiar to Fox News: No significant impacts so far. Nearly all incoming missiles have been intercepted at this point. — Trey Yingst (@TreyYingst) August 30, 2026

Iran’s Missiles in the Skies of JORDAN pic.twitter.com/4lMEe0CBjQ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) August 30, 2026

Η εξέλιξη έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Νωρίτερα, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Εσλάμι, είχε εκτιμήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ιρανικής επίθεσης.