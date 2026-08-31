Ρωσία: Δύο νεκροί και 16 τραυματίες από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 16 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μπέλγκοροντ της δυτικής Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Την επίθεση και τον απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη, Αλεξάντερ Σουβάγιεφ, μέσω Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το πλήγμα προκλήθηκαν επίσης πυρκαγιές σε επτά αποθήκες στην πόλη.

Όπως ανέφερε, οι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν επλήγη εμπορική εγκατάσταση στην πόλη, ενώ από την επίθεση προκλήθηκαν παράλληλα πυρκαγιές σε επτά αποθήκες.

Το Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου.