Κολομβία: Διαφωνούντες των πρώην FARC ανέλαβαν την ευθύνη για την απαγωγή υπαξιωματικού της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων

Η οργάνωση ανταρτών EMC, που αποτελεί τη μεγαλύτερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, ανέλαβε την ευθύνη για την απαγωγή του Κολομβιανού δεκανέα Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι, μέλους της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων. Ο δεκανέας συνελήφθη στην κολομβιανή επικράτεια στις 6 Αυγούστου και, σύμφωνα με την EMC, παραμένει ζωντανός.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Κολομβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ευθύνη για την απαγωγή Κολομβιανού υπαξιωματικού της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων ανέλαβε η οργάνωση ανταρτών EMC. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ο στρατιώτης παραμένει ζωντανός.
  • Η μεγαλύτερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC ανακοίνωσε ότι ο δεκανέας Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι συνελήφθη στις 6 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν σε κολομβιανό έδαφος.
  • Σύμφωνα με την EMC, ο Κολομβιανός υπηρετεί ενεργά στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις και ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ευθύνη για την απαγωγή Κολομβιανού υπαξιωματικού της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων ανέλαβε η οργάνωση ανταρτών EMC, υποστηρίζοντας ότι ο στρατιώτης παραμένει ζωντανός.

Η μεγαλύτερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC ανακοίνωσε ότι ο δεκανέας Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι συνελήφθη στις 6 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν σε κολομβιανό έδαφος. Σύμφωνα με την EMC, ο Κολομβιανός υπηρετεί ενεργά στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις και ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων.

Στοιχεία του Γενικού Κεντρικού Επιτελείου (EMC) «αναχαίτισαν και αιχμαλώτισαν τον δεκανέα Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι, ενεργό μέλος του γαλλικού στρατού που ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων», ενώ «βρισκόταν στην κολομβιανή επικράτεια» την 6η Αυγούστου, αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ