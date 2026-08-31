Κολομβία: Διαφωνούντες των πρώην FARC ανέλαβαν την ευθύνη για την απαγωγή υπαξιωματικού της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων

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Την ευθύνη για την απαγωγή Κολομβιανού υπαξιωματικού της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων ανέλαβε η οργάνωση ανταρτών EMC, υποστηρίζοντας ότι ο στρατιώτης παραμένει ζωντανός.

Η μεγαλύτερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC ανακοίνωσε ότι ο δεκανέας Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι συνελήφθη στις 6 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν σε κολομβιανό έδαφος. Σύμφωνα με την EMC, ο Κολομβιανός υπηρετεί ενεργά στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις και ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων.

🔴 José Olger Melo Charry a été pris en otage le 6 août ➡️ https://t.co/1eSjgdJV9X pic.twitter.com/tKVcjeF8pR — RTL France (@RTLFrance) August 28, 2026

Στοιχεία του Γενικού Κεντρικού Επιτελείου (EMC) «αναχαίτισαν και αιχμαλώτισαν τον δεκανέα Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι, ενεργό μέλος του γαλλικού στρατού που ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων», ενώ «βρισκόταν στην κολομβιανή επικράτεια» την 6η Αυγούστου, αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης.