Ιορδανία: Οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας

Οκτώ πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της αναχαίτισαν τα ιορδανικά συστήματα αεράμυνας, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.
Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά την επιβεβαίωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, η οποία αποτελεί σύμμαχο της Ουάσινγκτον.
🇯🇴🇮🇷 Jordan’s Army states it intercepted eight Iranian missiles that violated Jordanian airspace. https://t.co/j5QC3jYBre pic.twitter.com/75SJkOXy7W
— Political Pen (@politicalpen_) August 31, 2026
Πηγές: AFP, Al Jazeera