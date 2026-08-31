Ιορδανία: Οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας

Τα ιορδανικά συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν οκτώ πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάσεις της Ιορδανίας τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την επιβεβαίωση από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων εντός της Ιορδανίας, η οποία αποτελεί σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Διεθνή Νέα

Ιορδανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οκτώ πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της αναχαίτισαν τα ιορδανικά συστήματα αεράμυνας, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.
  • Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά την επιβεβαίωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία.
  • Η Ιορδανία, σύμμαχος της Ουάσινγκτον, βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης των IRGC εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οκτώ πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της αναχαίτισαν τα ιορδανικά συστήματα αεράμυνας, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά την επιβεβαίωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, η οποία αποτελεί σύμμαχο της Ουάσινγκτον.

Πηγές: AFP, Al Jazeera

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