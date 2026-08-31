Ιορδανία: Οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας

Τα ιορδανικά συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν οκτώ πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάσεις της Ιορδανίας τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την επιβεβαίωση από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων εντός της Ιορδανίας, η οποία αποτελεί σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.