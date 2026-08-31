Στενά του Ορμούζ: Στο ναδίρ οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων – Μόλις πέντε ημερησίως το Σαββατοκύριακο

Μόλις πέντε εμπορικά πλοία διέσχισαν ημερησίως το Στενό του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση επιφυλακής υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Ο πραγματικός αριθμός των διελεύσεων ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς ορισμένα σκάφη απενεργοποιούν το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS) για να αποφύγουν τον εντοπισμό και τον κίνδυνο επίθεσης.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μόλις πέντε εμπορικά πλοία ημερησίως διέσχισαν το Σαββατοκύριακο το στενό του Ορμούζ, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση ιδιαίτερης επιφυλακής υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.
  • Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν πράγματι τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους.
  • Ορισμένα σκάφη επιλέγουν να απενεργοποιούν το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS) προκειμένου να περιορίσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους και να μειώσουν τον κίνδυνο επίθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μόλις πέντε εμπορικά πλοία ημερησίως διέσχισαν το Σαββατοκύριακο το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία του ναυτιλιακού κλάδου, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση ιδιαίτερης επιφυλακής υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν πράγματι τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας ενδέχεται πάντως να είναι υψηλότερος, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό.

Ορισμένα σκάφη επιλέγουν να απενεργοποιούν το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS), το οποίο μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τη θέση τους, προκειμένου να περιορίσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους και να μειώσουν τον κίνδυνο να βρεθούν στο στόχαστρο επίθεσης.

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