Στενά του Ορμούζ: Στο ναδίρ οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων – Μόλις πέντε ημερησίως το Σαββατοκύριακο

Μόλις πέντε εμπορικά πλοία ημερησίως διέσχισαν το Σαββατοκύριακο το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία του ναυτιλιακού κλάδου, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση ιδιαίτερης επιφυλακής υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν πράγματι τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας ενδέχεται πάντως να είναι υψηλότερος, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό.

Vessels crossing Strait of Hormuz drop to 5 per day over weekend – Reuters — Energy Headline News (@OilHeadlineNews) August 31, 2026

Ορισμένα σκάφη επιλέγουν να απενεργοποιούν το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS), το οποίο μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τη θέση τους, προκειμένου να περιορίσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους και να μειώσουν τον κίνδυνο να βρεθούν στο στόχαστρο επίθεσης.