Βραζιλία: «Συνταγή Μπουκέλε» για την εγκληματικότητα προτείνει ο Φλάβιο Μπολσονάρου

Το μοντέλο του Ναγίμπ Μπουκέλε για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Ελ Σαλβαδόρ δήλωσε ότι θέλει να ακολουθήσει στη Βραζιλία ο υποψήφιος της Δεξιάς για την προεδρία, Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς η ασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης ενόψει των εκλογών.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής συναντήθηκε στο Σάο Πάουλο με τον υπουργό Ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ, Γουστάβο Βιγιατόρο, και υπογράμμισε ότι η πολιτική Μπουκέλε αποτελεί για τον ίδιο πηγή έμπνευσης. Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να μεταφέρει στη Βραζιλία μια αντίστοιχη προσέγγιση, με έμφαση στην αυστηρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην προστασία των πολιτών.

Η ασφάλεια αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία επενδύει προεκλογικά ο Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς η Βραζιλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας και ισχυρή παρουσία οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

#Internacionales| El candidato presidencial Flavio Bolsonaro replicará en Brasil el MODELO de SEGURIDAD del presidente Nayib Bukele en El Salvador: “La experiencia de El Salvador, bajo el liderazgo del presidente @nayibbukele, demuestra que es posible enfrentar al crimen… pic.twitter.com/8nzbTrBqej — La Paz Times (@LaPazTimes) August 31, 2026

Με τις προεδρικές εκλογές να πλησιάζουν, ο δεξιός υποψήφιος αναμένεται να επιχειρήσει να διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, παρουσιάζοντας τη δική του πρόταση ως μια πιο σκληρή και αποφασιστική απάντηση στο πρόβλημα της δημόσιας ασφάλειας.

Αναφερόμενος στην πολιτική του Μπουκέλε, ο Μπολσονάρου υποστήριξε ότι μια αντίστοιχη στρατηγική θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα «πολύ αποτελεσματικό και αυστηρό» σχέδιο για την προστασία των πολιτών, ασκώντας παράλληλα κριτική στη σημερινή κυβέρνηση της Βραζιλίας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους δράστες εγκληματικών ενεργειών.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής στο Ελ Σαλβαδόρ, διότι με την πολιτική του μειώθηκε σε ιστορικό χαμηλό ο αριθμός των ανθρωποκτονιών, ενώ διάφορες κυβερνήσεις της Δεξιάς στη Λατινική Αμερική επιδιώκουν να τον μιμηθούν.

Ο αρχηγός του κράτους, στην εξουσία από το 2019, πλέον στην τρίτη του θητεία στην προεδρία, μπόρεσε «να αποκαταστήσει αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε ο Μπολσονάρου.

Ο Βιγιατόρο μετέβη στο Σάο Πάουλο για να συμμετάσχει σήμερα σε εκδήλωση αφοσιωμένη σε ζητήματα ασφαλείας που οργανώνει σύνδεσμος βιομηχανιών.

Πάντως, η κυβέρνηση Μπουκέλε επικρίνεται έντονα από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς βασίζει την πολιτική του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρύξει από το 2022, δυνάμει της οποίας συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν χωρίς εντάλματα σχεδόν 100.000 άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε συμμορίες ή συνέργεια.

«Δεν υπάρχουν αρκετοί φυλακισμένοι στη Βραζιλία, πρέπει να γίνουν περισσότερα» και «ο μοναδικός λόγος που δεν υπάρχουν περισσότεροι» είναι κατ’ αυτόν ότι «ο νόμος είναι πολύ επιεικής», γι’ αυτό «θα δημιουργήσουμε πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις» στα κέντρα κράτησης, είπε ο Μπολσονάρου.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί την 4η Οκτωβρίου με τις δημοσκοπήσεις να θέλουν τον κεντροαριστερό υποψήφιο Λούλα να έχει βραχύ προβάδισμα έναντι του υποψηφίου της Δεξιάς, Μπολσονάρου.