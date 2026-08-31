Γεωργία Μεσαρίτη: «Υπήρχε μια φωνή μέσα μου που μου έλεγε ότι αυτό τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω»

Η Γεωργία Μεσαρίτη, με αφορμή τη νέα σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», μίλησε στο περιοδικό Gala για την ανασφάλεια του καλλιτεχνικού χώρου και την προσωπική της επιλογή να ακολουθήσει την υποκριτική. Η ηθοποιός τόνισε τη σημασία της εσωτερικής φωνής και της αυτοπεποίθησης στην πορεία της, παρά τις οικονομικές προκλήσεις.

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Γεωργία Μεσαρίτη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αφορμή τη νέα σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», η Γεωργία Μεσαρίτη μίλησε για την αβεβαιότητα του καλλιτεχνικού χώρου, τονίζοντας πως «δεν είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεις πάντα δουλειά ως ηθοποιός».
  • Η νεαρή ηθοποιός αποκάλυψε πως, παρά την ανασφάλεια του επαγγέλματος, «υπήρχε μια φωνή μέσα μου που μου έλεγε ότι αυτό τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω».
  • Η ίδια στάθηκε στη σημασία της εμπιστοσύνης, σημειώνοντας: «Έχω πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό και σε μένα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή τη νέα σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», η Γεωργία Μεσαρίτη μίλησε στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή και στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala για την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και για την επιλογή της να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

Η νεαρή ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει βρεθεί στο παρελθόν χωρίς δουλειά, σημειώνοντας ωστόσο ότι «ξέρω να κάνω σωστή διαχείριση των οικονομικών και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που νιώθει ευχαριστημένος και με τα λίγα».

Όπως είπε, «δεν είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεις πάντα δουλειά ως ηθοποιός», ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό της τυχερό, καθώς μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε να κάνει άλλη δουλειά για να βιοποριστεί.

Μιλώντας για την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική, τόνισε πως γνώριζε εξαρχής την ανασφάλεια του επαγγέλματος, όμως «υπήρχε μια φωνή μέσα μου που μου έλεγε ότι αυτό τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω». «Κάθε άνθρωπος μέσα του ξέρει, κι εγώ ήξερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «όσο πιο πολύ εμπιστεύεσαι την κλίση σου, τόσο πιο κοντά έρχεσαι σε αυτή».

Η ίδια στάθηκε, τέλος, στη σημασία της εμπιστοσύνης, σημειώνοντας: «Έχω πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό και σε μένα. Ακόμα κι αν κάποιος σε προδώσει, ξέρεις ότι έχεις πάντα τον εαυτό σου και πας παρακάτω».

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