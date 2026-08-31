e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

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Νέο μπαράζ πληρωμών πραγματοποιούν από σήμερα, 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 116.143 δικαιούχους.

Στους δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 88.816.664,80 ευρώ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

σήμερα 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.

στις 3 Σεπτεμβρίου 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

στις 4 Σεπτεμβρίου 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

στις 3 Σεπτεμβρίου 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται: