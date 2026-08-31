e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ πραγματοποιούν από σήμερα 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 νέο μπαράζ πληρωμών, συνολικού ύψους 88.816.664,80 ευρώ, προς 116.143 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν σε προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

πληρωμές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ πραγματοποίησαν πληρωμές σε 116.143 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 88.816.664,80 ευρώ.
  • Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε ποσά για προκαταβολές συντάξεων (Σεπτεμβρίου 2026), εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές (μητρότητας, κηδείας, ασθενείας) και εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ καταβλήθηκαν επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε μητέρες, καθώς και ποσά στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο μπαράζ πληρωμών πραγματοποιούν από σήμερα, 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 116.143 δικαιούχους.

Στους δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 88.816.664,80 ευρώ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • σήμερα 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.
  • στις  3 Σεπτεμβρίου  260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • στις 4 Σεπτεμβρίου 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για  παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου  17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 3 Σεπτεμβρίου 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ