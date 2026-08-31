e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Νέο μπαράζ πληρωμών πραγματοποιούν από σήμερα, 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 116.143 δικαιούχους.
Στους δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 88.816.664,80 ευρώ.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- σήμερα 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.
- στις 3 Σεπτεμβρίου 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- στις 4 Σεπτεμβρίου 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 3 Σεπτεμβρίου 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης