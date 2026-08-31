Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε μία ώρα πίσω τους δείκτες του ρολογιού

Η καθιερωμένη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα, κατά την οποία οι δείκτες των ρολογιών μετακινούνται μία ώρα πίσω, θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 του μήνα, και θα διατηρηθεί έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027. Ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι αυτή η εποχιακή προσαρμογή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τις συνήθειες ύπνου των πολιτών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αλλαγή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 του μήνα, όταν στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα μετακινηθούν στις 03:00.
  • Η χειμερινή ώρα θα διατηρηθεί έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, οπότε και θα γίνει εκ νέου η μετάβαση στη θερινή.
  • Ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι η αλλαγή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τις συνήθειες ύπνου των πολιτών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ποδαρικό κάνει αύριο Τρίτη (1η Σεπτεμβρίου) το φθινόπωρο (τουλάχιστον ημερολογιακά, γιατί καιρικά ειναι κατακαλόκαιρο)  και πλησιάζει και η καθιερωμένη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα, κατά την οποία τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα πίσω.

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε μία ώρα πίσω τους δείκτες του ρολογιού

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου 2026, όταν στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα πρέπει να μετακινηθούν στις 03:00.

Η χειμερινή ώρα θα διατηρηθεί έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, οπότε και θα γίνει εκ νέου η μετάβαση στη θερινή.

Παρά το γεγονός ότι η εποχιακή αυτή προσαρμογή αποτελεί πάγια πρακτική στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές του πλανήτη, ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι η αλλαγή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τις συνήθειες ύπνου των πολιτών.

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