Χανιά: Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για τον πνιγμό της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

Οι πέντε συλληφθέντες για την τραγωδία με τον πνιγμό της 11χρονης από την Πολωνία σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την παρουσία τους ενώπιον του Εισαγγελέα. Το κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την Κυριακή (30/8) στον Πλατανιά και κατέληξε στο Νοσοκομείο Χανίων παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την τραγωδία με το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία, που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά.
  • Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η υπεύθυνη λειτουργίας, ο ναυαγοσώστης και οι γονείς της 11χρονης, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εμφάνισή τους ενώπιον του Εισαγγελέα.
  • Η ανήλικη, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και μεταφοράς στο Νοσοκομείο Χανίων, κατέληξε.

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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την τραγωδία με το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία, που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου, την Κυριακή (30/8), στα Χανιά.

Χανιά: Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη που εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου

Οι πέντε συλληφθέντες, ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου στον Πλατανιά, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας, η 22χρονη ναυαγοσώστρια και οι γονείς της 11χρονης οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα, ώστε να δώσουν εξηγήσεις. Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δύο γονείς της ανήλικης εμφανίστηκαν συντετριμμένοι στο δικαστικό μέγαρο, ενώ ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, που είχε βάρδια την στιγμή που συνέβη η τραγωδία, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν.

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Πώς συνέβη η τραγωδία

Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής όταν η ανήλικη, η οποία βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά της, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Το κοριτσάκι βρέθηκε να επιπλέει στην παιδική πισίνα, όπου το νερό έχει ύψος 40 εκατοστά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Η 11χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγει τον δρόμο στο ασθενοφόρο στον ΒΟΑΚ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, κατέληξε στα Επείγοντα.

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