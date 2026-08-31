Χανιά: Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για τον πνιγμό της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την τραγωδία με το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία, που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου, την Κυριακή (30/8), στα Χανιά.

Οι πέντε συλληφθέντες, ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου στον Πλατανιά, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας, η 22χρονη ναυαγοσώστρια και οι γονείς της 11χρονης οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα, ώστε να δώσουν εξηγήσεις. Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δύο γονείς της ανήλικης εμφανίστηκαν συντετριμμένοι στο δικαστικό μέγαρο, ενώ ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, που είχε βάρδια την στιγμή που συνέβη η τραγωδία, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής όταν η ανήλικη, η οποία βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά της, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Το κοριτσάκι βρέθηκε να επιπλέει στην παιδική πισίνα, όπου το νερό έχει ύψος 40 εκατοστά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Η 11χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγει τον δρόμο στο ασθενοφόρο στον ΒΟΑΚ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, κατέληξε στα Επείγοντα.