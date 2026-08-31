Χανιά: Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη που εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων του νόμιμου εκπροσώπου και της υπεύθυνης λειτουργίας ξενοδοχείου, καθώς και των γονέων, για τον θάνατο μιας 11χρονης από την Πολωνία σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα για εξηγήσεις σχετικά με την τραγωδία που συνέβη την Κυριακή (30/8).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το 11χρονο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα.
  • Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η υπεύθυνη λειτουργίας και ο ναυαγοσώστης. Συνελήφθησαν επίσης και οι γονείς της 11χρονης.
  • Η τραγωδία συνέβη την Κυριακή, όταν η μικρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα του ξενοδοχείου. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, στα Χανιά. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι στον Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.

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Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας και ο 22χρονος ναυαγοσώστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς της 11χρονης, ηλικίας 45 και 41 ετών.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η τραγωδία συνέβη την Κυριακή (30/8) όταν η μικρή, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά της, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Η 11χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγει τον δρόμο στο ασθενοφόρο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, κατέληξε στα Επείγοντα.

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