Εύβοια: Υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέρρευσε σε ουζερί – Ο διασώστης-«φύλακας άγγελος» τον έσωσε για 2η φορά

Ένας 65χρονος άνδρας υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέρρευσε σε ουζερί της Νέας Αρτάκης στην Εύβοια, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του. Ο διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης, ο οποίος τον είχε σώσει και πριν από δύο χρόνια από άλλο καρδιακό επεισόδιο, επενέβη άμεσα και σταθεροποίησε την κατάσταση της υγείας του, η οποία παραμένει σταθερή μετά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 65χρονος άνδρας υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέρρευσε σε ουζερί στη Ν. Αρτάκη Εύβοιας.
  • Άμεση ήταν η επέμβαση του ΕΚΑΒ και του έμπειρου διασώστη Σταύρου Τζιγιάννη, που σταθεροποίησαν τον 65χρονο μέχρι τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης σώζει τον ίδιο άνδρα από καρδιακό επεισόδιο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως «φύλακα άγγελου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέρρευσε, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του σε ουζερί, το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στη Ν. Αρτάκη, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evia online, ο άνδρας έτρωγε και διασκέδαζε στο ουζερί, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του και των υπόλοιπων θαμώνων.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ και ο έμπειρος διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης, ο οποίος έχει βοηθήσει σε πολλά περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και παροχής πρώτων βοηθειών. Επί τόπου μετέβη και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Ευβοίας.

Οι διασώστες κατάφεραν και σταθεροποίησαν τον 65χρονο μέχρι που ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Ο «φύλακας άγγελος» του 65χρονου

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Σταύρος Τζιγιάννης σώζει τον συγκεκριμένο άνδρα, καθώς πριν από δύο χρόνια τον είχε επαναφέρει από άλλο καρδιακό επεισόδιο. Έκτοτε είχε τοποθετήσει βηματοδότη. Ευτυχώς ο «φύλακας άγγελος» εμφανίστηκε ξανά και τον έσωσε για δεύτερη φορά.

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