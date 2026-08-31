Εύβοια: Υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέρρευσε σε ουζερί – Ο διασώστης-«φύλακας άγγελος» τον έσωσε για 2η φορά

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέρρευσε, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του σε ουζερί, το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στη Ν. Αρτάκη, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evia online, ο άνδρας έτρωγε και διασκέδαζε στο ουζερί, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του και των υπόλοιπων θαμώνων.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ και ο έμπειρος διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης, ο οποίος έχει βοηθήσει σε πολλά περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και παροχής πρώτων βοηθειών. Επί τόπου μετέβη και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Ευβοίας.

Οι διασώστες κατάφεραν και σταθεροποίησαν τον 65χρονο μέχρι που ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Ο «φύλακας άγγελος» του 65χρονου

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Σταύρος Τζιγιάννης σώζει τον συγκεκριμένο άνδρα, καθώς πριν από δύο χρόνια τον είχε επαναφέρει από άλλο καρδιακό επεισόδιο. Έκτοτε είχε τοποθετήσει βηματοδότη. Ευτυχώς ο «φύλακας άγγελος» εμφανίστηκε ξανά και τον έσωσε για δεύτερη φορά.