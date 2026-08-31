LIVE – Οι κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου

Παρακολουθήστε απευθείας τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun.

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Συνάντηση Τασούλα – Αούν: Στο επίκεντρο η στήριξη της Ελλάδας στον Λίβανο και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Τη στήριξη της Ελλάδας στον Λίβανο και την ανάγκη ενίσχυσης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγό Ζοζέφ Αούν.

Κατά τη συνάντηση των δύο Προέδρων, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στις ιστορικές και μακροχρόνιες σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου, καθώς και στην ελληνορθόδοξη κοινότητα που δραστηριοποιείται στη χώρα και στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λίβανο, τονίζοντας ότι η χώρα μας θα κάνει «το παν» προκειμένου να βοηθήσει τη φίλη χώρα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα έστειλε στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο πριν από δύο ημέρες.

Προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε και η κοινή προσήλωση των δύο χωρών στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας και στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Λίβανος μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2027, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα επιδιώξει την ενίσχυση και διεύρυνση των επαφών και των σχέσεων του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Λιβάνου ευχαρίστησε την Αθήνα για τη στήριξή της σε όλες τις δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ και στην ανάγκη να διασφαλιστούν ειρηνικές σχέσεις, όχι μόνο μεταξύ των δύο χωρών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως σημείωσε, η συμφωνία που έχει υπογράψει ο Λίβανος με το Ισραήλ δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά μόνο τη μία πλευρά, αλλά θα πρέπει να τηρείται και από τις δύο.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του Λιβάνου να μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητος και αυτόνομος.

«Η σταθερότητα στον Λίβανο είναι απαραίτητη»

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου υπογράμμισε ότι η σταθερότητα στη χώρα του είναι απαραίτητη όχι μόνο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρη την περιοχή.

Όπως ανέφερε, η αστάθεια στον Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ο Λίβανος να συνεχίσει να έχει τη στήριξη των φίλων του, όπως η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι κοινά.

Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στάση της υπέρ του Λιβάνου στους διεθνείς οργανισμούς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.