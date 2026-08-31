Κρήτη: Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου – Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ηλικιωμένος

Ένας ηλικιωμένος άνδρας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, έχοντας διαγνωστεί θετικός, στον ιό του Δυτικού Νείλου. Παράλληλα, μια 63χρονη γυναίκα από το Ρέθυμνο παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη, έχουν εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς και την επιτήρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

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Το νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη, με έναν ηλικιωμένο άνδρα περίπου 70 ετών από τη Μεσαρά, να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση για τον εντοπισμό πιθανών σημείων μετάδοσης και την πραγματοποίηση ψεκασμών, για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.
  • Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρεθύμνου εξακολουθεί να νοσηλεύεται και η 63χρονη γυναίκα, η οποία διαγνώστηκε θετική στον ιό του Δυτικού Νείλου, το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, με την κατάστασή της να παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, με καταγωγή από περιοχή της Μεσαράς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης, προκειμένου να καταγραφούν οι επαφές του ασθενούς, καθώς και οι περιοχές στις οποίες είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα.

Η διερεύνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημεία μετάδοσης και να πραγματοποιηθούν, όπου απαιτείται, οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

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Στη ΜΕΘ παραμένει και η 63χρονη από το Ρέθυμνο

Την ίδια ώρα, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 63χρονη γυναίκα από το Ρέθυμνο, η οποία διαγνώστηκε θετική στον ιό του Δυτικού Νείλου το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να διασωληνωθεί.

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Ψεκασμοί και αυξημένη επιτήρηση στην Κρήτη

Μετά τον εντοπισμό του κρούσματος στο Ρέθυμνο, η Αντιπεριφέρεια έχει ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Ήδη πραγματοποιούνται ψεκασμοί τόσο στον οικισμό όπου εντοπίστηκε το κρούσμα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Κρήτης με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συνεχίζεται η παρακολούθηση σε επιλεγμένα σημεία της Κρήτης, που θεωρούνται πιθανώς επικίνδυνα για συγκέντρωση κουνουπιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, με την επιτήρηση και τις δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών να συνεχίζονται στις περιοχές, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Πηγή: Creta24

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