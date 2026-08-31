Βασίλης Σπανάκης: Πάνω από 38% η αύξηση της χρηματοδότησης για τη μεταφορά μαθητών

Για την αύξηση της χρηματοδότησης για τις μεταφορές των μαθητών της χώρας, κατά τα έτη 201 -2026, επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι, από τα 170 εκατομμύρια ευρώ που αποδόθηκαν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, το έτος 2019, για τις μεταφορές μαθητών, φτάσαμε, το έτος 2026, στο ποσό των 235 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται δηλαδή για αύξηση της τάξεως άνω του 38%.