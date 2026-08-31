Bloomberg: ΝΑΤΟ και ΕΕ πιέζουν Ελλάδα και Ισπανία για να στείλουν Patriot στην Ουκρανία

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Εντείνονται οι πιέσεις από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα και την Ισπανία προκειμένου να παραχωρήσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης Patriot, την ώρα που το Κίεβο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την κλιμάκωση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα αιτήματα προς την Ελλάδα και την Ισπανία διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως ανέφεραν πηγές με γνώση των ιδιωτικών συνομιλιών, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι ακόμη και η αγορά των πυραύλων από τη Νορβηγία, ώστε στη συνέχεια να παραδοθούν από το Όσλο στην Ουκρανία.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα των συναντήσεων των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη στο Δουβλίνο, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Στη συνάντηση της Τετάρτης πρόκειται να συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ελβετίας.

Το Κίεβο ζητεί επειγόντως περισσότερα συστήματα αεράμυνας

Η Ουκρανία απευθύνει τους τελευταίους μήνες επείγουσες εκκλήσεις στους συμμάχους της για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, υποστηρίζοντας ότι τα αποθέματά της μειώνονται και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των ολοένα εντονότερων ρωσικών επιθέσεων.

Το Κίεβο ζητεί ιδιαίτερα περισσότερους πυραύλους για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε μεγάλη ζήτηση εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Η Ελλάδα και η Ισπανία διαθέτουν, ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης Patriot μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας.

Παράλληλα, μέρος των αποθεμάτων των δύο χωρών πλησιάζει στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής του. Οι σύμμαχοι επιδιώκουν συγκεκριμένα την παραχώρηση πυραύλων PAC-2.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας. Ωστόσο, η Αθήνα έχει μέχρι σήμερα αντισταθεί στις πιέσεις για την παραχώρηση Patriot, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα συστήματα είναι απαραίτητα για την άμυνα της χώρας.

Η Μαδρίτη είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος ότι θα διαθέσει 1 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μέσα στο 2026.

Αυξάνεται η πίεση καθώς κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Η εξασφάλιση νέων συστημάτων και πυρομαχικών αεράμυνας για το Κίεβο έχει εξελιχθεί σε ολοένα πιο επείγουσα προτεραιότητα για τους συμμάχους του, καθώς η Ρωσία κινείται προς περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, η Ουκρανία έχει λάβει πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζεται ενδεχομένως για νέα χερσαία επίθεση προς το Κίεβο και το Τσερνίχιβ.

Ωστόσο, η εξεύρεση επιπλέον Patriot για την Ουκρανία αποτελεί δύσκολο εγχείρημα τόσο σε επίπεδο αποθεμάτων όσο και σε επίπεδο παραγωγής.

Γερμανία και ΗΠΑ έχουν επίσης περιορισμένα περιθώρια

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση επιπλέον Patriot θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια.

Τα αποθέματα των ΗΠΑ έχουν επίσης μειωθεί εξαιτίας της χρήσης τους στον πόλεμο στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, η κατασκευή νέων πυραύλων απαιτεί χρόνο. Τόσο τα αμερικανικά συστήματα Patriot όσο και η ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση SAMP/T αντιμετωπίζουν μεγάλες λίστες αναμονής και καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένα συστήματα αεράμυνας αναμένεται να φθάσουν στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες μέσω του προγράμματος PURL, το οποίο επιτρέπει σε συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου.

Διαφωνία στην ΕΕ για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ

Παράλληλα, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το εάν θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που της έχει χορηγηθεί προκειμένου να αγοράσει περισσότερους πυραύλους Patriot.

Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία επιθυμούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια να κατευθυνθούν προς το ευρωπαϊκό σύστημα αεράμυνας SAMP/T.

Άλλα κράτη-μέλη, ωστόσο, εκφράζουν φόβους ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να δημιουργήσει περιττές επιχειρησιακές και εφοδιαστικές δυσκολίες για την Ουκρανία, η οποία χρησιμοποιεί ήδη τα Patriot και ζητεί επειγόντως περισσότερους πυραύλους για αυτά.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναμένεται να ψηφίσουν επί του ζητήματος την επόμενη Δευτέρα.