Αδιανόητη απάτη στη Γερμανία: Έκανε τον γιο της να πιστεύει ότι είχε καρκίνο για να συγκεντρώσει 358.000 ευρώ

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Μια 42χρονη στη Γερμανία ομολόγησε ότι έπεισε ακόμη και τον ίδιο τον μικρό γιο της ότι έπασχε από καρκίνο, προκειμένου να συγκεντρώσει δωρεές για μια ανύπαρκτη θεραπεία. Η γυναίκα φέρεται να εξαπατούσε συγγενείς, ιδιώτες και φιλανθρωπικές οργανώσεις επί περίπου τρία χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικά 358.000 ευρώ.

Η 42χρονη παραδέχθηκε τις πράξεις της κατά την έναρξη της δίκης της τη Δευτέρα στο περιφερειακό δικαστήριο του Γκίσεν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα προσποιούνταν ότι ο γιος της έπασχε από καρκίνο από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2024, όταν το παιδί ήταν ηλικίας 5 έως 8 ετών.

Από μια δερματολογική εξέταση ξεκίνησε η απάτη

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν το παιδί υποβλήθηκε σε δερματολογική εξέταση, κατά την οποία εντοπίστηκε ένα εύρημα που τελικά αποδείχθηκε καλοήθες και δεν απαιτούσε περαιτέρω θεραπεία, αναφέρει το DPA.

Η μητέρα πήγε τον γιο της και σε νοσοκομείο στην Ελβετία, όπου οι γιατροί κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των γιατρών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 42χρονη άρχισε στη συνέχεια να ισχυρίζεται ότι το παιδί της έπασχε από καρκίνο.

Είπε στην οικογένειά της ότι ο γιος της είχε κακοήθες μελάνωμα και ότι χρειαζόταν επειγόντως μια σπάνια και ιδιαίτερα ακριβή θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τους ίδιους ισχυρισμούς άρχισε να προβάλλει τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στο διαδίκτυο, απευθύνοντας εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια.

Συγκέντρωσε 358.000 ευρώ σε δωρεές

Οι εκκλήσεις της κινητοποίησαν ιδιώτες και φιλανθρωπικές οργανώσεις, που άρχισαν να προσφέρουν χρήματα για την υποτιθέμενη θεραπεία του παιδιού.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Κάι Κάργκες, η 42χρονη κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να συγκεντρώσει συνολικά 358.000 ευρώ.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι, σύμφωνα με την εισαγγελία, το ίδιο το παιδί πίστευε ότι είχε καρκίνο.

Ο παιδίατρος αποκάλυψε την απάτη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο παιδίατρος του αγοριού είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εκκλήσεις για δωρεές.

Γνωρίζοντας το πραγματικό ιατρικό ιστορικό του παιδιού, ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το αγόρι απομακρύνθηκε από τη μητέρα του και τέθηκε υπό φροντίδα.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο συνήγορος υπεράσπισης της 42χρονης διάβασε δήλωσή της, με την οποία η κατηγορούμενη παραδέχθηκε όλες τις κατηγορίες «χωρίς καμία επιφύλαξη» και εξέφρασε τη λύπη της για όσα συνέβησαν.