Ουκρανία: Πέμπτη ημέρα αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων με drones – 7 νεκροί και 43 τραυματίες

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Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σχεδόν αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με το Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας να αποτελούν βασικούς στόχους. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε έξι περιφέρειες μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ρωσία φαίνεται να έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες την τακτική των αεροπορικών επιδρομών της. Αντί για μαζικά νυχτερινά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, τα οποία προηγουμένως συνοδεύονταν από κύματα drones, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν πλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ σε διαδοχικές επιθέσεις, σχεδόν ανά ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Four people were injured in the continuing attacks on Kyiv region. Again Brovary + Boryspil were targeted, with warehouses and an apartment building damaged. pic.twitter.com/yzxG8jNo7C — Tim White (@TWMCLtd) August 31, 2026

Η νέα τακτική έχει ως αποτέλεσμα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού να ηχούν επανειλημμένα σε ουκρανικές πόλεις. Σχεδόν 800 drones με κινητήρα τζετ έχουν εκτοξευθεί εναντίον της Ουκρανίας τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται και στις 31 Αυγούστου.

Τα συγκεκριμένα drones μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 600 χιλιόμετρα την ώρα, περίπου τετραπλάσια από εκείνη των παλαιότερων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed.

Last few days in Kyiv feel like a frontline city. 60+ hours of air raid sirens, explosions close by. 2-year-old girl killed in park. A cafe I go to badly damaged. Building next door on fire overnight.

I know it’s easier to look away. But for a second, imagine living like this. pic.twitter.com/EpvkrW4dT2 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 30, 2026

Σχεδόν συνεχείς συναγερμοί στο Κίεβο

Το Κίεβο και η γύρω περιοχή παραμένουν στο επίκεντρο των ρωσικών πληγμάτων. Μέχρι τις 13:30 της 31ης Αυγούστου είχαν σημάνει οκτώ αεροπορικοί συναγερμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Στις 28 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 13 συναγερμοί μέσα σε μία ημέρα, ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις διαταράσσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των δημόσιων συγκοινωνιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, οι σχεδόν αδιάκοπες επιθέσεις ασκούν αυξανόμενη πίεση στην ουκρανική αεράμυνα.

Οι επιθέσεις στην περιοχή του Κιέβου στις 31 Αυγούστου είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι περισσότεροι τραυματίστηκαν στο Ποχρέμπι, χωριό περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας.

Ρωσικά drones προκάλεσαν επίσης ζημιές σε αποθήκες και ένα κατάστημα στην περιοχή Μπρόβαρι, ενώ στην περιοχή Μπορίσπιλ υπέστησαν ζημιές τρεις αποθήκες και ένα κτίριο κατοικιών.

New footage has been released of the fire in Bobry,near Kyiv. pic.twitter.com/tmH9h4YmdE — khamthanhbunvilay (@ThanhTrn872778) August 31, 2026

121 drones μέσα σε μία νύχτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εναντίον της Ουκρανίας 121 drones μεγάλου βεληνεκούς και έναν πύραυλο κρουζ Kh-59, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αεράμυνα αναχαίτισε 96 από τα 121 drones, δηλαδή περίπου το 79% του συνόλου, ενώ ο πύραυλος δεν έφθασε στον στόχο του.

Ωστόσο, αρκετά drones κατάφεραν να διαπεράσουν την αεράμυνα και έπληξαν 11 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταγράφηκαν σε ακόμη οκτώ σημεία.

Νεκροί και τραυματίες σε έξι περιφέρειες

Βαρύς είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές της περιφέρειας 36 φορές, ενώ από τη γραμμή του μετώπου απομακρύνθηκαν 1.267 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 77 παιδιά.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν συνολικά 923 ρωσικά πλήγματα σε 51 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα, μεταξύ των οποίων 20 αεροπορικές επιδρομές, επιθέσεις με 659 drones διαφόρων τύπων, τέσσερις επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και 240 πλήγματα πυροβολικού.

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν, ενώ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι. Σε ξεχωριστή επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κρίβι Ριχ το πρωί της 31ης Αυγούστου ξέσπασε πυρκαγιά και τραυματίστηκαν δύο άνδρες.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα κατά το τελευταίο 24ωρο.

Στην Οδησσό, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στις 31 Αυγούστου τερματικό σταθμό της ουκρανικής ταχυδρομικής εταιρείας Nova Poshta. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τερματικό σταθμό της Nova Poshta, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Στο σημείο του πλήγματος επιχειρούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες», ανέφερε.