Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται μειωμένος για αύριο Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Πολιτική Προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες, να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο, που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση συμβάντος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3) για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο, που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.
  • Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, για αύριο Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πυροσβεστική: Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Πυρκαγιές: Ο χάρτης επικινδυνότητας για αύριο Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο, που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Πυροσβεστική: Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα οι πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο – Δύο συλλήψεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Μεσσήνη: Συνελήφθη ξανά 60χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Κατηγορείται ότι έβαλε 4 φωτιές μέσα σε 5 ημέρες

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία, καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες, για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ