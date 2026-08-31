Χανιά: Συνελήφθη 66χρονος που επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά στις φυλακές Αγυιάς

Οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά συνέλαβαν έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες, κρυμμένες σε ρούχα, στο σωφρονιστικό κατάστημα της Αγυιάς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Το υλικό κατασχέθηκε για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Φυλακές Αγυιάς
Πηγή: Zarpa news
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 66χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, καθώς φέρεται να επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο σωφρονιστικό κατάστημα της Αγυιάς.
  • Ο άνδρας είχε μεταβεί στις φυλακές για να παραδώσει ρούχα στον γιο του, όμως κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε ύποπτο περιεχόμενο, κρυμμένο μέσα στα ρούχα που θα παρέδιδε στον γιό του.
  • Συγκεκριμένα, βρέθηκαν πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες με περίπου 50 γραμμάρια λευκής σκόνης, ενώ το υλικό κατασχέθηκε για εργαστηριακή εξέταση.

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Στη σύλληψη ενός 66χρονου άνδρα, προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, καθώς φέρεται να επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες, στο σωφρονιστικό κατάστημα της Αγυιάς, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 66χρονος, είχε μεταβεί στις φυλακές, προκειμένου να παραδώσει ρούχα στον γιο του, ο οποίος κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου, οι υπάλληλοι εντόπισαν ύποπτο περιεχόμενο, κρυμμένο μέσα στα είδη ένδυσης.

Συγκεκριμένα, στα ρούχα του φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά περίπου 50 γραμμάρια λευκής σκόνης, η οποία πιθανολογείται ότι είναι ναρκωτική ουσία.

Το υλικό κατασχέθηκε και έχει αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η σύστασή του και αν πρόκειται πράγματι για ναρκωτική ουσία.

Ο 66χρονος συνελήφθη και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

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