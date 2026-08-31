Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2: Νικηφόρα πρεμιέρα για το «Τριφύλλι» με πειστική εμφάνιση – ΒΙΝΤΕΟ

Με κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-0 απ’ την έδρα του Λεβαδειακού στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στη δική του «πρεμιέρα» στο πρωτάθλημα (είχε αναβληθεί ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά).

Το αυτογκόλ του Κωστή στο 3’ και το πολύ ωραίο τελείωμα του Ντέσερς στο 77’ «καθάρισαν» τη νίκη για τους «πράσινους», με δέκα παίκτες τελείωσε το ματς ο Λεβαδειακός μετά την αποβολή του Συμελίδη στο 76’ με απευθείας κόκκινη.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ απ’ τα… αποδυτήρια. Αφού προηγήθηκε η μεγάλη ευκαιρία του Τεττέη στο 2’ με το πλασέ του που απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή απ’ τον Πάντεα, στην αμέσως επόμενη φάση ήρθε το 1-0 για το «τριφύλλι». Μετά την εκτέλεση του κόρνερ (3’) από τον Ταμπόρδα, ο Κωστή στην προσπάθειά του να αποκρούσει, έστειλε την μπάλα στην πίσω γωνία του Άνακερ, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 24’ από πολύ καλή συνδυαστική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού, ο Αντίνο βρέθηκε σε θέση βολή, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Ίδια κατάληξη είχε και το τελείωμα του Καλάμπρια στο 26’, ενώ στο 30’ ένα πολύ καλό σουτ του Λιβάι Γκαρσία βρήκε σε ετοιμότητα τον Άνακερ.

Ένα λεπτό μετά από νέο καλοτραβηγμένο κόρνερ του Ταμπόρδα στο πίσω δοκάρι, ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών κι απομακρύνθηκε.

Οι γηπεδούχοι είχαν μία σπουδαία ευκαιρία στο 41’ όταν έγινε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τον Οζέγκοβιτς, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Πένια έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 57’ με το σουτ του Πάντεα που απέκρουσε στη γωνία του ο Πένια.

Η είσοδος του Ντέσερς έδωσε ξανά πνοή στην επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Νιγηριανό φορ να χάνει στο 73’ μία σπουδαία ευκαιρία με ένα υπέροχο ψηλοκρεμαστό σουτ που πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 76’ ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Συμελίδη για πάτημα στον Κάνγκουα και στο 77’ ο Παναθηναϊκός «τελείωσε» το παιχνίδι με τον Ντέσερς, ο οποίος έπιασε μία εξαιρετική, καρφωτή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 50’ Βήχος, 79’ Κωστή – 11’ Καμαρά, 45’ Αντίνο, 66’ Κοντούρης, 87’ Λούζα

Αποβολές: 76’ Συμελίδης (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης (80’ Μπαλντέ), Βήχος, Εμμανουηλίδης (46’ Μπάουζα), Κωστή, Σουτ (56’ Συμελίδης), Ούρσι (80’ Νίκας), Οζέγκοβιτς (56’ Κομπνάν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (82’ Λούζα), Κάνγκουα, Καμαρά (46’ Κοντούρης), Αντίνο (60’ Πελίστρι), Τεττέη (67’ Ντέσερς), Λιβάι Γκαρσία (82’ Ραστόντερ).