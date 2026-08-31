Καστοριά: Οδηγός τραυματίστηκε αφού έπεσε σε γκρεμό με το αυτοκίνητό του – Δείτε εικόνες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου στον επαρχιακό δρόμο Κομνηνάδων-Διποταμίας Καστοριάς, όταν επαγγελματικό όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία του, επικοινώνησε με συγγενείς που τον απεγκλώβισαν, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για ιατρική φροντίδα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Καστοριά, όταν επαγγελματικό όχημα με νεαρό οδηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, στον επαρχιακό δρόμο Κομνηνάδων-Διποταμίας.
  • Από τη σφοδρή πρόσκρουση και την πτώση, ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να χάσει τις αισθήσεις του.
  • Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ο οδηγός επικοινώνησε με συγγενείς που τον απεγκλώβισαν, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τις Κομνηνάδες με τη Διποταμία Καστοριάς, όταν επαγγελματικό όχημα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο νεαρός οδηγός έχασε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το οδόστρωμα και να πέσει σε γκρεμό.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση και την πτώση ο νεαρός τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να χάσει τις αισθήσεις του.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες του ατυχήματος, ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και επικοινώνησε άμεσα τηλεφωνικά με συγγενικά του πρόσωπα, ενημερώνοντάς τους για το περιστατικό.

Οι οικείοι του έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν το όχημα και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Λίγο αργότερα, έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

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