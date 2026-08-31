Ιταλία: Παρατείνει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία για ακόμη 15 ημέρες – Αντίμετρα από τη Μαδρίτη

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Η Ιταλία παρέτεινε για ακόμη 15 ημέρες την αναστολή της εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν ως προς την Ισπανία, διατηρώντας τους συνοριακούς ελέγχους που είχαν επιβληθεί στις αρχές Αυγούστου εξαιτίας της κατάστασης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Σύμφωνα με το Reuters, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το μέτρο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου και αρχικά προβλεπόταν να διαρκέσει έναν μήνα, θα παραμείνει σε ισχύ για επιπλέον 15 ημέρες.

Η Ισπανία απάντησε με αντίστοιχο μέτρο, με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να ανακοινώνει την παράταση των συνοριακών ελέγχων για τους επιβάτες που φθάνουν από την Ιταλία.

Γιατί παρατείνονται οι έλεγχοι

«Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Ανάλυσης για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια των Συνόρων, διότι εξακολουθούν να ισχύουν τα στοιχεία της αξιολόγησης που είχαν οδηγήσει στην εισαγωγή του μέτρου την 1η Αυγούστου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας διευκρίνισε ότι η παράταση αποφασίστηκε «λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Ισπανία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η κατάσταση στη Θέουτα να οδεύσει προς σύντομη εξομάλυνση».

Σάντσεθ: Συνεχίζεται η έρευνα για όσα συνέβησαν στη Θέουτα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να ερευνά τι ακριβώς συνέβη στη Θέουτα, έναν μήνα μετά τη μαζική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα.

Η κατάσταση στη Θέουτα ήταν εκείνη που οδήγησε την Ιταλία στην αρχική απόφαση για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία, με τη Ρώμη να κρίνει πλέον ότι οι συνθήκες που δικαιολογούσαν το μέτρο εξακολουθούν να υφίστανται.

Έκτακτη ενίσχυση 168 εκατ. ευρώ για την οικονομία της Θέουτα

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «η Θέουτα θα βγει πιο δυνατή από αυτή την κρίση», τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στην αυτόνομη πόλη.

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι κανένας πόρος δεν είναι αρκετός μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως η ομαλότητα και η ηρεμία», σημείωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει έκτακτη ενίσχυση ύψους 168 εκατ. ευρώ στο ειδικό σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Θέουτα.