Μητσοτάκης: Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία – Οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα πετύχουν

Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι «οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν» και επισημαίνει πως «Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».