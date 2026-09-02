Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 4ο ορόφου – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής με 14 πυροσβέστες, δεν κινδύνευσαν ένοικοι

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Στο σημείο βρίσκονται 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες δεν υπήρχαν άτομα εντός του διαμερίσματος και η φωτιά έχει περιοριστεί. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 14 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, επιχείρησαν για την κατάσβεσή της, χωρίς να κινδυνεύσουν ένοικοι.
  • Η φωτιά περιορίστηκε εντός του διαμερίσματος, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (1/9) σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπήρχαν άτομα μέσα στο διαμέρισμα.

Η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του διαμερίσματος και δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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