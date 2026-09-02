Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 4ο ορόφου – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής με 14 πυροσβέστες, δεν κινδύνευσαν ένοικοι

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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (1/9) σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπήρχαν άτομα μέσα στο διαμέρισμα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του διαμερίσματος και δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.