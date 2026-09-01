Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 69χρονος Ολλανδός που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή της Ιαλυσού στη Ρόδο, όπου ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.