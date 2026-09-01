Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 69χρονος Ολλανδός που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή της Ιαλυσού στη Ρόδο, όπου ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου.
Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.