Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 69χρονος Ολλανδός που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Ένας 69χρονος Ολλανδός υπήκοος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Ιαλυσού στη Ρόδο το μεσημέρι της Τρίτης, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί λίγο αργότερα ο θάνατός του. Η Λιμενική Αρχή Ρόδου έχει ενημερωθεί και διενεργεί προανάκριση, ενώ έχουν παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για να διακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή της Ιαλυσού στη Ρόδο, όπου ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
  • Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου διενεργεί την προανάκριση, ενώ παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή της Ιαλυσού στη Ρόδο, όπου ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

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