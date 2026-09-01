Θρίλερ στη θάλασσα της Κρήτης: Αγωνία για τον 67χρονο σέρφερ που αγνοείται – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 67χρονου Ηρακλειώτη σέρφερ, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου, όταν ξεκίνησε με την ιστιοσανίδα του από την Αμμουδάρα με προορισμό τη Ντία.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού, εθελοντές και ιδιώτες με σκάφη, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα Super Puma και εναέριο μέσο της Frontex. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή από την Αμμουδάρα έως τη Ντία, διαδρομή που ο 67χρονος συνήθιζε να κάνει με την ιστιοσανίδα του.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για την οικογένειά του, καθώς έχουν εντοπιστεί προσωπικά του αντικείμενα, αλλά και η ιστιοσανίδα του, η οποία βρέθηκε από καταμαράν στην περιοχή της Ντίας, χωρίς εμφανείς φθορές.

«Χτενίζουν» τη θάλασσα από την Αμμουδάρα έως τη Ντία

Από την πρώτη στιγμή έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, εθελοντές και ιδιώτες με σκάφη.

Σήμερα, στις έρευνες συμμετείχαν και εναέρια μέσα. Ένα Super Puma, καθώς και εναέριο μέσο της Frontex, πέταξαν πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη από την Αμμουδάρα έως τη Ντία.

Πρόκειται για μια διαδρομή που ο 67χρονος γνώριζε καλά και συνήθιζε να διανύει με την ιστιοσανίδα του.

Έμπειρος σέρφερ με τον κατάλληλο εξοπλισμό

Ο Μιχάλης Τζανής, ο οποίος ασχολείται επίσης με το σερφ, μιλώντας στο CRETA24 περιέγραψε τον αγνοούμενο ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα έμπειρο στη θάλασσα.

Όπως ανέφερε, ο 67χρονος έκανε συχνά σερφ, διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και είχε μεγάλη εξοικείωση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, περνώντας αρκετές ώρες στη θάλασσα.

Το γεγονός ότι τα προσωπικά του αντικείμενα και ο εξοπλισμός του βρέθηκαν χωρίς εμφανείς φθορές έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αγωνία στους δικούς του ανθρώπους.

Όπως εκτιμά ο κ. Τζανής, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο 67χρονος να αντιμετώπισε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας, όπως ένα λιποθυμικό επεισόδιο, που ενδεχομένως τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την ιστιοσανίδα του.

Κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο, με τις Αρχές, τους εθελοντές και τους ιδιώτες που συμμετέχουν στην επιχείρηση να συνεχίζουν αδιάκοπα την αναζήτηση, έχοντας ως μοναδικό στόχο να εντοπίσουν τον 67χρονο και να δώσουν τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.