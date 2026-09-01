Ηράκλειο: Έρευνες για τον εντοπισμό σέρφερ που αγνοείται στην Αμμουδάρα

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Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Τρίτης στο Ηράκλειο Κρήτης, για τον εντοπισμό ενός άνδρα περίπου 60 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν, ενώ έκανε ιστιοσανίδα στη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας.

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου, μετά την ενημέρωση για την εξαφάνιση του άνδρα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε βγει νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας για ιστιοσανίδα, ωστόσο κάποια στιγμή χάθηκε από το οπτικό πεδίο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και όπως λέγεται συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του να κάνει ιστιοσανίδα στη θαλάσσια περιοχή, του Δήμου Μαλεβιζίου.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού του, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή όπου εθεάθη τελευταία φορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 65χρονος άνδρας μπήκε στη θάλασσα χθες ωστόσο το Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Τα συγγενικά του πρόσωπα που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του μετέβησαν στην Αμμουδάρα, όπου βρήκαν το αυτοκίνητο του και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης η ιστιοσανίδα του 65χρονου που ασχολείται με τεχνικά επαγγέλματα και είναι γνωστός στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε από σκάφος 1,5 ν.μ νότια της Ντίας. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Συγκεκριμένα βρέθηκε το πανί και η σανίδα και αμέσως ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο στις έρευνες να λάβει μέρος και εναέριο σκάφος.

Πηγή: Nea Kriti, Patris.gr