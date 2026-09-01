«Βιολάντα»: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους και μέχρι την τακτική δικάσιμο για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, στις 26 Ιανουαρίου, στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής στα Τρίκαλα.

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr, σύμφωνα με το σκεπτικό του Συμβουλίου, ο κατηγορούμενος δεν κρίθηκε ύποπτος φυγής, ενώ παράλληλα εκτιμήθηκε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος να τελέσει παρόμοιο αδίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο, ύστερα από την πολύωρη απολογία του, κατά την οποία φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες, υποστηρίζοντας ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής.

Την ώρα της έκρηξης, που είχε γίνει αισθητή ακόμη και σε απόσταση 8 χλμ., το εργοστάσιο βρισκόταν σε λειτουργία και μέσα σε αυτό υπήρχαν 12 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, η εταιρεία, είχε οργανώσει εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και για τον λόγο αυτό, στη νυχτερινή βάρδια ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι απ’ ότι συνηθίζεται. Οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, την ώρα του δυστυχήματος βρίσκονταν μέσα στην γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έκαναν το διάλειμμά τους κι έτσι σώθηκαν από τη φονική έκρηξη.

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Tο πόρισμα της Πυροσβεστικής για το μοιραίο εργοστάσιο

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που είχε δει το φως της δημοσιότητας, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στις δύο υπέργειες δεξαμενές του εργοστασίου, οι οποίες δεν είχαν σύστημα κατάσβεσης, καθώς και στο δίκτυο σωληνώσεων, όπου εντοπίστηκε η διαρροή προπανίου. Σχετικά με το υπόγειο που έλαβε χώρα η συσσώρευση του προπανίου με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη, η ΔΑΕΕ διαπίστωσε ότι δεν έχει νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

Δείτε ΕΔΩ το πόρισμα της ΔΑΕΕ