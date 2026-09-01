Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του ύστερα από καβγά – Σοβαρά τραυματισμένη η 24χρονη

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Άγριο επεισόδιο με θύμα μία 24χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) στην Ηγουμενίτσα.

Ο 29χρονος σύντροφός της, συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού, ύστερα από καβγά που είχαν μεταξύ τους, δεν δίστασε να θέσει το αυτοκίνητό του σε κίνηση, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος.

Η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται. Παράλληλα, το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη ο 29χρονος έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να κατηγορείται και για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη σήμερα (1-9-2026) το πρωί στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπής γυναίκας καθώς και για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σήμερα (1-9-2026) μεταμεσονύκτιες ώρες στην Ηγουμενίτσα, o ημεδαπός έθεσε το αυτοκίνητό του σε κίνηση και ενώ η γυναίκα, με την οποία τυγχάνουν σύντροφοι και είχαν διαπληκτιστεί νωρίτερα, βρισκόταν πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του.

Ακολούθως, ο ημεδαπός συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα την πτώση της γυναίκας από το εν κινήσει όχημα και τον σοβαρό τραυματισμό της.

Από έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα με συσκευή αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.