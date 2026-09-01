ΔΟΕ: Κήρυξε καθημερινές στάσεις εργασίας μίας ώρας από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση, επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ).

Όπως ανακοίνωσε: «Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 “Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της”.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι».