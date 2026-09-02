US Open: Ανατροπή και πρόκριση στον 2ο γύρο για τη Μαρία Σάκκαρη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 2-1 σετ της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι στη Νέα Υόρκη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Νο187 του κόσμου, καθώς βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η Σάκκαρη, όμως, κατάφερε να βρει τα «πατήματά» της στη συνέχεια, ανέβασε την απόδοσή της και έφτασε στη νίκη, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

Η 22χρονη Αμερικανίδα πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο, ωστόσο στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.

Αύριο στον Β΄ γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα, Νο58 στην παγκόσμια κατάταξη.