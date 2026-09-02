US Open: Ανατροπή και πρόκριση στον 2ο γύρο για τη Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open, επικρατώντας με 2-1 σετ της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι στη Νέα Υόρκη. Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή, καθώς βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

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Αθλητισμός

US Open, Σάκκαρη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open, επικρατώντας με 2-1 σετ της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι στη Νέα Υόρκη.
  • Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Νο187 του κόσμου.
  • Η Σάκκαρη κατάφερε να βρει τα «πατήματά» της, ανέβασε την απόδοσή της και έφτασε στη νίκη, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον δεύτερο γύρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 2-1 σετ της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι στη Νέα Υόρκη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Νο187 του κόσμου, καθώς βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η Σάκκαρη, όμως, κατάφερε να βρει τα «πατήματά» της στη συνέχεια, ανέβασε την απόδοσή της και έφτασε στη νίκη, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

Η 22χρονη Αμερικανίδα πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο, ωστόσο στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.

Αύριο στον Β΄ γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα, Νο58 στην παγκόσμια κατάταξη.

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