Νέα πρόκληση Τραμπ προς την Τεχεράνη: «Σχεδόν πλήρης ο έλεγχός μας στα Στενά του Ορμούζ – Πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός;»

«Σχεδόν πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ δήλωσε πως έχουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται και οι διπλωματικές επαφές παραμένουν στον αέρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να επαναφέρει την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν προσπαθεί να την πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την οικονομία τους να καταρρέει πλήρως», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν «βιώνει το αναπόφευκτο», ενώ απηύθυνε ευθέως ερώτημα προς τον ιρανικό λαό: «Πότε θα ξεσηκωθεί και θα αγωνιστεί;».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό και να υποστηρίζουν ότι έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.