Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (2/9) – Ξεχωρίζουν τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ, ΑΕΛ – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – ΟΦΗ.
  • Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αγώνες για το Κύπελλο Ιταλίας και Γερμανίας, καθώς και βόλεϊ Γυναικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σερβία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)

17:00: ΣΚΑΪ | Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (Κύπελλο Ελλάδας)

17:30: ΣΚΑΪ Hybrid | Μαρκό – Κηφισιά (Κύπελλο Ελλάδας)

18:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ελλάδα – Συρία (Socca World Cup Essen)

19:00: Novasports Start | Ουντινέζε – Βενέτσια (Κύπελλο Ιταλίας)

20:00: ΣΚΑΪ | ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (Κύπελλο Ελλάδας)

20:00: ΣΚΑΪ Hybrid | Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (Κύπελλο Ελλάδας)

21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Όσναμπρικ – Μπάγερν Μονάχου (Κύπελλο Γερμανίας)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Μπέρνλι – Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship)

22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Φόλκερκ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)

22:15: ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Κύπελλο Ελλάδας)

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