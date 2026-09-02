Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (2/9) – Ξεχωρίζουν τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας

Τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σερβία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)
17:00: ΣΚΑΪ | Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (Κύπελλο Ελλάδας)
17:30: ΣΚΑΪ Hybrid | Μαρκό – Κηφισιά (Κύπελλο Ελλάδας)
18:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ελλάδα – Συρία (Socca World Cup Essen)
19:00: Novasports Start | Ουντινέζε – Βενέτσια (Κύπελλο Ιταλίας)
20:00: ΣΚΑΪ | ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (Κύπελλο Ελλάδας)
20:00: ΣΚΑΪ Hybrid | Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (Κύπελλο Ελλάδας)
21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Όσναμπρικ – Μπάγερν Μονάχου (Κύπελλο Γερμανίας)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Μπέρνλι – Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Φόλκερκ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
22:15: ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Κύπελλο Ελλάδας)