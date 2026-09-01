Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Γκουστάβο Πουέρτα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (1/9) ο Γκουστάβο Πουέρτα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος έφτασε λίγο μετά τις 16:30, με πτήση από το Μπιλμπάο, και η μεταγραφική υπόθεση περνά πλέον στα τελευταία στάδια πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας και την ένταξή του στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή του

Ο Πουέρτα αποτελεί την επιλογή του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας που, βάσει του οικονομικού της ύψους, αναμένεται να αποτελέσει μεταγραφή-ρεκόρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής

Το κόστος της μεταγραφής του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ και αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει στην καταβολή των χρημάτων που προβλέπονται για τη συμφωνία, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί με τους συγκεκριμένους οικονομικούς όρους, θα αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με την άφιξη του Πουέρτα στην Ελλάδα, απομένουν πλέον οι απαραίτητες διαδικασίες για την οριστικοποίηση της μεταγραφής και την επίσημη ένταξη του Κολομβιανού χαφ στο δυναμικό των Πειραιωτών.