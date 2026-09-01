Τραμπ: «Μεγάλα και ισχυρά πλήγματα στο Ιράν – Αν ανταποδώσει, θα χτυπηθεί πολύ πιο σκληρά»

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Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα προκαλέσουν ακόμη σφοδρότερη απάντηση από τις ΗΠΑ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή, πλήττουν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα «μεγάλα και ισχυρά», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν απάντηση σε αυτό που περιέγραψε ως «αποτυχημένη απόπειρα» του Ιράν να τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στα Στενά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, λέγοντας ότι εκτοξεύθηκαν οκτώ πύραυλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, «καταρρίφθηκαν όλοι με επιτυχία».

Απειλή για ακόμη σκληρότερη απάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει αντίποινα.

«Εάν το αποτυχημένο κράτος του Ιράν ανταποδώσει αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ πιο σκληρό και υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι μία ακόμη μεγαλύτερη επίθεση βρίσκεται «σε αναμονή», υποστηρίζοντας ότι, εάν πραγματοποιηθεί, θα αφήσει «πολύ λίγα» από το Ιράν.

CENTCOM: Πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Επανάστασης

Νωρίτερα την Τρίτη, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αρχίσει να πλήττουν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, η επιχείρηση ακολούθησε «απόπειρες επιθέσεων του IRGC κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση σημειώνεται σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου για τη μεταφορά πετρελαίου, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.