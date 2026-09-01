Έγκυος η Δανάη Μπάρκα – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε η Δανάη Μπάρκα, γνωστοποιώντας μέσω ανάρτησής της στο Instagram ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μια σειρά από φωτογραφίες με τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένειά τους πρόκειται να αποκτήσει νέο μέλος.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο με φόντο τη θάλασσα και το καλοκαιρινό τοπίο. Η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό, ενώ μέσα από τη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση ανακοίνωσε ότι οι δυο τους περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος 🤍 Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

Ο γάμος στη Μεσσηνιακή Μάνη

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έγινε λίγους μήνες μετά τον γάμο του ζευγαριού. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου, στη Μεσσηνιακή Μάνη, παρουσία ανθρώπων από το στενό τους περιβάλλον.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν μοιραστεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από την κοινή τους ζωή. Πλέον, το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί.