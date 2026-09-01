Πασχάλης: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του, Ζήνας Αρβανιτίδη

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Στιγμιότυπα από τον γάμο της κόρης του, Ζήνας Αρβανιτίδη, με τον μουσικό Φρανκ Ζαραγκόζα μοιράστηκε ο Πασχάλης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Η 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη παντρεύτηκε τον μουσικό, ο οποίος κατάγεται από τη Γαλλία, την Κυριακή 30 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στη Βούλα.

Ο Πασχάλης δημοσίευσε φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του, Αλίκη, δίπλα στη Ζήνα Αρβανιτίδη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πριν από τον γάμο.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε περιλαμβάνεται και ένα στιγμιότυπο από τη δεξίωση, στο οποίο πατέρας και κόρη τραγουδούν μαζί.

«Ευτυχισμένες στιγμές από τον γάμο της Ζίνας Αρβανιτίδη με τον Φράνκ Ζαραγκόζα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πασχάλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε την ανάρτησή του