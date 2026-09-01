Reuters: Aξιωματούχοι των ΗΠΑ κατηγορούν την COSCO ότι συλλέγει στρατιωτικές πληροφορίες με κρυφό εξοπλισμό για την Κίνα

Ο κρατικός ναυτιλιακός γίγαντας της Κίνας, η COSCO, χρησιμοποιεί κρυφό εξοπλισμό στα πλοία του για να κατασκοπεύει στρατιωτικές επικοινωνίες κοντά στις ακτές χωρών-στόχων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησαν στο Reuters.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν την αμερικανική αξιολόγηση του κινεζικού προγράμματος, ανέφεραν ότι η COSCO διατηρεί εδώ και δεκαετίες συνεργασία με το Πεκίνο για τη συλλογή πληροφοριών. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στην Κίνα να συλλέγει σήματα επικοινωνίας από πλοία και αεροσκάφη που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, πρόσθεσαν.

EXCLUSIVE: Chinese shipper COSCO collects intel for Beijing with concealed equipment, US officials say https://t.co/2Zt2eHsdm5 https://t.co/2Zt2eHsdm5 — Reuters (@Reuters) September 1, 2026

Ο προηγμένος εξοπλισμός που φέρουν τα πλοία έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Κίνα να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με «τεχνολογίες στρατιωτικών επικοινωνιών και εξελίξεις στον τομέα της κρυπτογράφησης», όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους. Η εν λόγω προσπάθεια επιτρέπει επίσης στο Πεκίνο να παρακολουθεί βασικές ναυτιλιακές διαδρομές και θαλάσσιες οδούς ζωτικής σημασίας για το εμπόριο και τη στρατιωτική ναυσιπλοΐα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Απορρίπτει τους ισχυρισμού η Κίνα

Η COSCO δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο, ενώ η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζουν να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για μια σύνοδο κορυφής αργότερα αυτό το μήνα, όπου αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά ευαίσθητων θεμάτων ασφάλειας και εμπορίου.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του εξοπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα πλοία της COSCO, αλλά ανέφεραν ότι επρόκειτο για πλατφόρμες «προηγμένης συλλογής πληροφοριών σημάτων», και όχι για συνηθισμένο εξοπλισμό επικοινωνιών.

Ανέφεραν ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για να ενισχύσει τη θέση του σε εδαφικές διαφορές και να εξασφαλίσει θαλάσσια αναγνώριση και ενδείξεις έγκαιρης προειδοποίησης για ξένους στρατιωτικούς στόχους.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν θα ζητούσε ποτέ από καμία εταιρεία ή άτομο να «συλλέξει ή να παράσχει δεδομένα, πληροφορίες ή στοιχεία πληροφοριών που βρίσκονται στο εξωτερικό κατά παράβαση των τοπικών νόμων».

«Εναντιωνόμαστε στη δυσφήμιση της Κίνας μέσω της διάδοσης της λεγόμενης αφήγησης περί «συλλογής πληροφοριών», η οποία είναι εντελώς αβάσιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας Λιου Τσανγκ στο Reuters.

Δεσμοί μεταξύ της κινεζικής κυβέρνησης και ναυτιλιακών εταιρειών

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ναυτικό Κολλέγιο Πολέμου των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2025 ανέφερε ότι ήταν πιθανό ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας (PLA) να αξιοποιεί τους αλιευτικούς και εμπορικούς ναυτικούς στόλους της χώρας για τη συλλογή πληροφοριών και την παρακολούθηση.

Το Πεντάγωνο συμπεριέλαβε την COSCO στον κατάλογό του με τις εταιρείες που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό τον Ιανουάριο του 2025, ένας χαρακτηρισμός που συνεπάγεται σοβαρό κόστος για τη φήμη των εταιρειών, καθώς και απαγορεύσεις συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς όμως να συνεπάγεται επίσημες κυρώσεις.

Η κινεζική νομοθεσία απαιτεί από τις εταιρείες της χώρας να υποστηρίζουν το έργο των κυβερνητικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, η COSCO παραμένει μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες που προσεγγίζουν λιμάνια των ΗΠΑ και διαθέτει αρκετές κοινοπραξίες παροχής υπηρεσιών τερματικών σταθμών για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε λιμάνια των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε πέρυσι να επιβάλει λιμενικά τέλη ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της COSCO, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις ατροφικές ναυπηγικές και ναυτιλιακές βιομηχανίες των ΗΠΑ. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, τέθηκε σε αναστολή, αφού ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία τον περασμένο Οκτώβριο με τον Σι για μια ετήσια εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο. Η συμφωνία λήγει τον Νοέμβριο, και μια πιθανή παράτασή της αναμένεται να αποτελέσει θέμα των συνομιλιών του Σεπτεμβρίου μεταξύ των ηγετών.

Ο Isaac Kardon, ειδικός σε θέματα κινεζικής ναυτιλιακής στρατηγικής στη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση πιθανότατα θα δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα ζητήματα ασφάλειας, δεδομένου του βαθμού στον οποίο η COSCO είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αμερικανικό εμπόριο.

«Η απομάκρυνση της COSCO από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα δίκτυα μεταφορών μας θα μπορούσε να αποτελέσει μια επέμβαση που θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη των αμερικανικών εμπορικών δικτύων», δήλωσε ο Kardon.