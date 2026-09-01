Ευρωπαϊκό «τείχος» απέναντι στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία – Νέες κυρώσεις και προειδοποιήσεις για «κοινή απάντηση»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει προκαλέσει η απόδοση από τη Γερμανία στη Ρωσία της ευθύνης για την υβριδική επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι ηγέτες συσπειρώνονται στο πλευρό του Βερολίνου, προειδοποιώντας τη Μόσχα ότι οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται νέες, εκτεταμένες κυρώσεις και ενίσχυση των μέτρων αποτροπής.

Από το Παρίσι και τη Ρώμη έως το Ελσίνκι και τις Βρυξέλλες, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι κοινό: η επίθεση στη Λειψία αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος μιας ευρύτερης ρωσικής υβριδικής εκστρατείας στην Ευρώπη και όχι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Η Κάγια Κάλας έκανε λόγο για «κύμα ολοένα και πιο επιθετικών υβριδικών επιθέσεων», ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορούν να μείνουν χωρίς απάντηση», ενώ η Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι επίθεση εναντίον ενός συμμάχου αφορά όλους και θα αντιμετωπιστεί από κοινού. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι «γνωρίζουμε το ρωσικό εγχειρίδιο», διαβεβαιώνοντας ότι η προσπάθεια εκφοβισμού των συμμάχων δεν θα πετύχει.

Η ευρωπαϊκή κινητοποίηση ακολουθεί την επίσημη ανακοίνωση του Βερολίνου ότι τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν προς το ρωσικό κράτος για την επίθεση της 4ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, η Μόσχα φέρεται να παρείχε την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό, ενώ για την εκτέλεση του σχεδίου στρατολογήθηκαν πράκτορες χαμηλού επιπέδου.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ συνόψισε το κλίμα με μία φράση: «Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου».

Drone με 600 γραμμάρια εκρηκτικών δίπλα σε ουκρανικά αεροσκάφη

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου, όταν drone που μετέφερε περίπου 600 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης εντοπίστηκε στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου της Λειψίας/Χάλε.

Το drone βρέθηκε προσαρτημένο στην πτέρυγα ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους Antonov, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά όπλων προς την Ουκρανία.

Ο πυροκροτητής φαίνεται ότι δεν λειτούργησε και το εκρηκτικό φορτίο δεν εξερράγη. Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι, εάν η συσκευή είχε λειτουργήσει όπως είχε σχεδιαστεί, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν καταστροφικές.

Αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι στην επιχείρηση συμμετείχε και δεύτερο drone, ωστόσο οι ερευνητές αμφισβήτησαν αργότερα αυτή την εκδοχή.

Στις 14 Αυγούστου, πάντως, εντοπίστηκαν στην περίμετρο του αεροδρομίου ίχνη του στρατιωτικού εκρηκτικού RDX (hexogen) μαζί με ακόμη ένα drone, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου»

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με πακέτο μέτρων ως απάντηση στην επίθεση, τονίζοντας ότι το Βερολίνο θεωρεί πλέον αναγκαία την ανάληψη δράσης.

«Θα απαντήσουμε σε αυτή την υβριδική επίθεση στη Λειψία με αναλογικά και μετρημένα, αλλά εξίσου αποφασιστικά μέτρα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου».

Σύμφωνα με τον Βάντεφουλ, «η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελεί μέρος προσπαθειών αποσταθεροποίησης, παραπληροφόρησης, απειλών, δολιοφθοράς και επιθετικότητας».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Βερολίνο λυπάται για το εξαιρετικά κακό επίπεδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας.

Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη

Την ώρα που οι δύο Γερμανοί υπουργοί έκαναν τις ανακοινώσεις, ο Ρώσος πρέσβης είχε κληθεί στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνέπειες που θα επιβάλει το Βερολίνο.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, το Russian House, το μεγάλο ρωσικό πολιτιστικό και επιστημονικό κέντρο στο κέντρο του Βερολίνου, πρόκειται να απομακρυνθεί από το κτίριο που νοικιάζει.

Το συγκεκριμένο κέντρο έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο λόγω καταγγελιών ότι φιλοξενεί Ρώσους κατασκόπους και ότι έχει χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για υβριδικές επιχειρήσεις στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Στο στόχαστρο και ο ρωσικός «σκιώδης στόλος»

Το Βερολίνο σχεδιάζει επίσης αυστηρότερα μέτρα κατά του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, δηλαδή των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και άλλων φορτίων παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Η Σουηδία και η Φινλανδία παρακολουθούν και παρεμποδίζουν τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου στόλου, ενώ η Γερμανία μέχρι σήμερα δεν ακολουθούσε αντίστοιχη πρακτική, με αποτέλεσμα πλοία να επιλέγουν συχνά διαδρομές μέσω γερμανικών θαλάσσιων ζωνών στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Βάντεφουλ ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταρτιστούν νέες λίστες προσώπων που θα ενταχθούν σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων, ενώ θα ενισχυθούν οι συνοριακοί έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στη Γερμανία.

Παράλληλα, το Βερολίνο στηρίζει το 22ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προβλέπεται να καλύψει επιπλέον περίπου 1.600 εταιρείες και οργανισμούς που συνδέονται με τη Ρωσία.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει, πάντως, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοι της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη είχαν ενημερωθεί για την έρευνα και, σύμφωνα με τον Βάντεφουλ, συμφώνησαν με τα μέτρα που σχεδιάζει το Βερολίνο.

Η Μόσχα προαναγγέλλει απάντηση – «Παράλογη και αβάσιμη πρόκληση»

Η αντίδραση της Ρωσίας ήταν άμεση. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει σε αυτό που χαρακτήρισε «αντιρωσική ενέργεια» του Βερολίνου, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Η γερμανική ανακοίνωση αποτελεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση αποδίδει συγκεκριμένα και δημόσια στη Ρωσία την ευθύνη για το περιστατικό στη Λειψία, οδηγώντας τις ήδη εξαιρετικά τεταμένες γερμανορωσικές σχέσεις σε νέο χαμηλό.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία δήλωσε ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία αναφέρει σε δήλωσή της ότι τα μέτρα οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. “Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες του Βερολίνου ως ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική”.

“Επεσήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσογερμανικες σχέσεις και δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, για τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη”.

Κάγια Κάλας: «Η Ρωσία χτυπά την Ευρώπη με κύμα υβριδικών επιθέσεων»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αντίδραση της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, η οποία έκανε λόγο για ένα αυξανόμενο κύμα ρωσικών υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

«Η Ρωσία χτυπά την Ευρώπη με ένα κύμα ολοένα και πιο επιθετικών υβριδικών επιθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πούτιν θέλει να μας φοβίσει ώστε να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Δεν θα τα καταφέρει», δήλωσε.

Η Κάλας ξεκαθάρισε ότι η ευρωπαϊκή απάντηση θα κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που, όπως υποστηρίζει, επιδιώκει η Μόσχα.

«Αντιθέτως, θα αυξήσουμε την υποστήριξή μας και θα επενδύσουμε στη δική μας άμυνα. Σχεδιάζουμε επίσης τις πιο εκτεταμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουμε τον Πούτιν», πρόσθεσε.

Russia is hitting Europe with a wave of increasingly kinetic hybrid attacks. With this, Putin wants to scare us away from supporting Ukraine.

He will not succeed. To the contrary, we will increase our support and invest in our own defence. We are also planning the most… pic.twitter.com/J8m9FYzTkD — Kaja Kallas (@kajakallas) September 1, 2026

Φον ντερ Λάιεν και Ρούτε: «Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε «πλήρη αλληλεγγύη» με τη Γερμανία και δεσμεύθηκε ότι η ΕΕ θα παραμείνει ενωμένη απέναντι σε αυτές τις «κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε από την πλευρά του ότι το Βερολίνο παρουσίασε σαφή στοιχεία για τον ρόλο της Μόσχας στην «υβριδική επίθεση» και χαιρέτισε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Το ΝΑΤΟ, τόνισε, θα συνεχίσει να «ενισχύει την ικανότητά μας να αποτρέπουμε και να υπερασπιζόμαστε όλους τους συμμάχους απέναντι σε κάθε απειλή».

Finland stands in full solidarity with its ally Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig. We know the Russian playbook. It attempts to intimidate us, to undermine our resolve and our willingness to support Ukraine in its defense against Russia’s invasion. It will not… — Alexander Stubb (@alexstubb) September 1, 2026

Στουμπ: «Γνωρίζουμε το ρωσικό εγχειρίδιο»

Σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία δήλωσε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

«Η Φινλανδία στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη σύμμαχό της Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Γνωρίζουμε το ρωσικό εγχειρίδιο. Προσπαθεί να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την αποφασιστικότητά μας και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στην άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή. Δεν θα πετύχει», ανέφερε.

Ο Φινλανδός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι θα παραμείνουν ενωμένοι και θα αποτρέψουν οποιονδήποτε επιχειρήσει να πλήξει την ελευθερία και την ασφάλειά τους.

«Όπως δείχνουν τα ισχυρά μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε από εμάς θα αντιμετωπιστεί με σαφή απάντηση», τόνισε.

Ο Στουμπ πρόσθεσε ότι η δέσμευση της Φινλανδίας για την υποστήριξη της Ουκρανίας παραμένει ακλόνητη και ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και άλλους συμμάχους.

Μελόνι: «Η ασφάλεια των συμμάχων μας είναι η ασφάλεια όλων μας»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζοντας «πλήρη αλληλεγγύη» προς τη Γερμανία.

«Η ασφάλεια των συμμάχων μας είναι η ασφάλεια όλων μας. Οι απόπειρες όσων προσπαθούν να μας εκφοβίσουν ή να δημιουργήσουν διχασμούς ανάμεσα στους συμμάχους δεν θα πετύχουν», υπογράμμισε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «οι υβριδικές επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε από εμάς αφορούν όλους και θα τύχουν κοινής απάντησης».

«Σε στιγμές σαν κι αυτές είναι βασικής σημασίας να μην κλονιστούμε, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και να διατηρήσουμε μια αξιόπιστη στάση αποτροπής, για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας», κατέληξε.

Μακρόν: «Οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν να μείνουν χωρίς απάντηση»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γερμανία έχει πλέον αποδώσει στη Ρωσία την ευθύνη για τα σοβαρά περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου.

«Αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μείνουν χωρίς απάντηση», δήλωσε.

Ο Μακρόν εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τη Γερμανία και τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Απέναντι σε αυτή την κλιμάκωση, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της», ανέφερε.

L’Allemagne a établi la responsabilité de la Russie dans les graves incidents survenus à Leipzig début août. Ces attaques hybrides se multiplient en Europe. Elles ne peuvent rester sans réponse. La France est pleinement solidaire de l’Allemagne et soutient l’adoption de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2026

Κρίσιμη πολιτική συγκυρία στη Γερμανία

Οι ανακοινώσεις γίνονται λίγες ημέρες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στα ανατολικά κρατίδια Σαξονίας-Άνχαλτ και Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις με τη Μόσχα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία προωθεί μία περισσότερο φιλορωσική γραμμή και επιδιώκει απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Άνχαλτ, έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση για δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στη Ρωσία.

Το κόμμα είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να αποδείξει τη ρωσική εμπλοκή στην υπόθεση της Λειψίας, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχη αυστηρότητα πρέπει να επιδειχθεί και στην έρευνα για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream, για την οποία υπάρχουν κατηγορίες περί ουκρανικής εμπλοκής.

Παράλληλα, στελέχη τόσο των Πρασίνων όσο και της κυβερνώσας Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης έχουν ζητήσει σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα.

Ο ειδικός των Πρασίνων σε θέματα ασφάλειας Κόνσταντιν φον Νοτς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα εμφανιζόταν υπερβολικά διστακτική απέναντι στη διογκούμενη ρωσική υβριδική απειλή, ζητώντας να «αποκαλούνται τα πράγματα με το όνομά τους» και να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα.

Ακόμη και στο εσωτερικό της CDU, ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κίζεβετερ κάλεσε τον Μερτς να υιοθετήσει σκληρότερη γραμμή, κατηγορώντας διαδοχικές γερμανικές κυβερνήσεις για «ακραία επιφυλακτικότητα απέναντι στη ρωσική κρατική τρομοκρατία σε γερμανικό έδαφος».

Σύμφωνα, τέλος, με την Bild, η οποία επικαλείται πηγές των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει συνδέσεις ανάμεσα σε άλλα περιστατικά με drones και εκρηκτικά στη Γερμανία και σε συμβάντα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Ρουμανία, Ιταλία, Πολωνία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάλιστα, οπλισμός που εντοπίστηκε πρόσφατα κρυμμένος σε δασική περιοχή του Βερολίνου εξετάζεται ως πιθανώς συνδεόμενος με ρωσικές δραστηριότητες στη Ρουμανία.

Η υπόθεση της Λειψίας, επομένως, ξεπερνά πλέον τα όρια ενός μεμονωμένου περιστατικού ασφαλείας. Για το Βερολίνο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο υβριδικών ενεργειών, με την ευρωπαϊκή απάντηση να διαμορφώνεται σε κυρώσεις, ενίσχυση της άμυνας και συνέχιση της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία.