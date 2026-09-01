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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης, όταν μία 49χρονη γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε χωρίς προφανή λόγο σε δύο περαστικούς με μαχαίρια, σκοτώνοντας μία 32χρονη και τραυματίζοντας σοβαρά έναν 68χρονο. Η δράστις έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικών λίγο αργότερα, αφού, σύμφωνα με τις αρχές, αρνήθηκε επανειλημμένα να αφήσει τα όπλα και κινήθηκε εναντίον τους.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ταυτοποιήθηκε ως η 32χρονη Έριν Πιασέντι, από το Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ. Εργαζόταν στη Bank of America, όπου, σύμφωνα με τη New York Post, κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου στον τομέα Business Selection and Conflicts.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι είναι «σοκαρισμένη και βαθιά συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια της συναδέλφου μας», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η 32χρονη είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια το 2016 και από τη Νομική Σχολή του Fordham το 2021. Μάλιστα, μόλις στις 10 Αυγούστου είχε γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου της.

Δύο επιθέσεις μέσα σε 20 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 20 δευτερόλεπτα, κοντά στην 41η Οδό και την Έβδομη Λεωφόρο.

Το πρώτο θύμα ήταν ένας 68χρονος από το Ρόουντ Άιλαντ, ο οποίος μόλις είχε βγει από το μετρό και περίμενε μαζί με τη σύζυγό του να διασχίσει τον δρόμο.

Η 49χρονη, σύμφωνα με την αστυνομία, έβγαλε δύο μαχαίρια από τσάντα, τα ανέμισε και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε στην κοιλιά σε μια επίθεση που οι αρχές χαρακτήρισαν «τυχαία και απρόκλητη», αναφέρει η New York Post.

Erin Piacenti, a 32-year-old vice president at Bank of America from Chester, New Jersey, was fatally stabbed in an unprovoked attack in Times Square. She worked in New York City as vice president of business selection and conflicts.

She graduated from the University of… pic.twitter.com/XeRQJYXzqY — T_CAS videos (@tecas2000) September 1, 2026

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που αρχικά θεωρήθηκαν απειλητικά για τη ζωή του, ωστόσο η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ύποπτη κινήθηκε προς την 42η Οδό, όπου πλησίασε την Έριν Πιασέντι και φέρεται να τη μαχαίρωσε επίσης στην κοιλιά.

Η 32χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

«Προτιμώ να σας σκοτώσω και τους δύο»

Η ύποπτη ταυτοποιήθηκε ως η Πάμελα Σισνέρος, 49 ετών, από το Κουίνς. Μετά τις επιθέσεις, κατευθύνθηκε προς αστυνομικό σταθμό στην Times Square, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αστυνομικούς.

Ακολούθησε αντιπαράθεση που διήρκεσε περίπου τέσσερα λεπτά. Σύμφωνα με την Τζέσικα Τις, οι αστυνομικοί της έδωσαν επανειλημμένα εντολή να αφήσει το μαχαίρι, χωρίς αποτέλεσμα.

«Δεν αφήνω τίποτα. Προτιμώ να σας σκοτώσω και τους δύο», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια επανέλαβε: «Θα σας σκοτώσω».

🇺🇸 Las imágenes muestran el momento en que una mujer es abatida por la Policía de Nueva York tras matar a puñaladas a una persona y herir a otra en Times Square. La mujer ignoró las descargas de los tasers y avanzó con dos cuchillos hacia los agentes. https://t.co/GFI7uiRin5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αρχικά Taser, προτού δύο από αυτούς πυροβολήσουν με τα υπηρεσιακά τους όπλα.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η αστυνομία αποκλείει την τρομοκρατία

Οι αρχές ανέφεραν ότι η Σισνέρος είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας, ενώ τόνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.

Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που επενέβησαν, λέγοντας ότι απέτρεψαν μια ήδη φρικτή επίθεση από το να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για τη χρήση πυροβόλων όπλων από τους αστυνομικούς, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα και υλικό από τις κάμερες που έφεραν στις στολές τους.