Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι στην Times Square – Νεκρή από αστυνομικά πυρά η δράστιδα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Times Square, στη Νέα Υόρκη. Μία γυναίκα επιτέθηκε σε δύο άτομα και στη συνέχεια δέχθηκε αστυνομικά πυρά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ένα από τα δύο θύματά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδας), σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.

BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026

Η επίθεση και η επέμβαση των αστυνομικών

Η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άνδρα και μία γυναίκα και στη συνέχεια κινήθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται υποσταθμός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD).

Αστυνομικοί την εντόπισαν να κρατά το μαχαίρι και να το ανεμίζει, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν μέρος του περιστατικού μπροστά σε περαστικούς.

Στα πλάνα, η γυναίκα, η οποία φορούσε ροζ μπλούζα, τζιν και τσαντάκι περασμένο χιαστί, εμφανίζεται να κρατά το μαχαίρι και να κινείται προς την πλευρά των αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να την ακινητοποιήσουν κάνοντας χρήση Taser. Η γυναίκα, ωστόσο, φέρεται να αφαίρεσε τα ηλεκτρόδια και να συνέχισε να κινείται προς το μέρος τους.

Όταν πλησίασε τους αστυνομικούς έχοντας στραμμένο το μαχαίρι προς την κατεύθυνσή τους, τουλάχιστον ένας από αυτούς άνοιξε πυρ.

Στα βίντεο ακούγονται αρκετοί πυροβολισμοί και η γυναίκα φαίνεται να πέφτει στο έδαφος, ενώ περαστικοί απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο. Αμέσως μετά, αστυνομικοί έσπευσαν κοντά της και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Today in Times Square when tasers don’t work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Υπέκυψε ένα από τα δύο θύματα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης τα δύο άτομα που είχαν δεχθεί την επίθεση με μαχαίρι.

Ένα από τα δύο θύματα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, ενώ το δεύτερο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε και κατάσχεσε το όπλο της επίθεσης. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν αστυνομικό να κρατά ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο μπροστά από κατάστημα με σουβενίρ, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Το κίνητρο της γυναίκας παραμένει άγνωστο και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ενέργεια που σχετίζεται με τρομοκρατία.