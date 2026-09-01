ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Νταν Ντρίσκολ από τη θέση του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, έπειτα από 18 μήνες θητείας. Ο Λευκός Οίκος δεν ανακοίνωσε τον λόγο της αποχώρησής του, ενώ η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας εξήρε το έργο του.

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Διεθνή Νέα

Νταν Ντρίσκολ, ΗΠΑ, Υπουργός Στρατού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα.
  • Η αμερικανική προεδρία δεν γνωστοποίησε τον λόγο της αποχώρησής του, αν και φέρεται να είχε συνεχείς εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας.
  • Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, αναφέρθηκε στο έργο του Ντρίσκολ, δηλώνοντας ότι «ο υπουργός Ντρίσκολ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ».

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Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η αμερικανική προεδρία δεν γνωστοποίησε τον λόγο της αποχώρησής του. Ο Ντρίσκολ, ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, φέρεται να είχε συνεχείς εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, αναφέρθηκε στο έργο του Ντρίσκολ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο Υπουργείο Στρατού, παρέχοντας εξαιρετική ηγεσία κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πολλά άλλα», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ισχυρότερος από ποτέ χάρη στο έργο του στο πλευρό του αρχιστράτηγου και του υπουργού Πολέμου», πρόσθεσε.

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