Λάιονελ Ρίτσι: Στη ΜΕΘ μετά τη συναυλία του στο Σεντ Λούις – Δείτε βίντεο

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου του Σεντ Λούις νοσηλεύεται ο Λάιονελ Ρίτσι, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε προς το τέλος της συναυλίας του το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου.

Ο 77χρονος Αμερικανός τραγουδιστής και κριτής του «American Idol» μετέβη ο ίδιος σε τοπικό νοσοκομείο μετά την εμφάνισή του στο «The Muny» του Forest Park, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, όπως αναφέρει το TMZ.

Οι γιατροί διερευνούν τα αίτια της αδιαθεσίας του, με την ήπια αφυδάτωση να συγκαταλέγεται στα πιθανά ενδεχόμενα. Ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να λάβει εξιτήριο την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Ζήτησε καρέκλα για να ολοκληρώσει τη συναυλία

Θεατές που παρακολούθησαν τη συναυλία ανέφεραν ότι ο Λάιονελ Ρίτσι δυσκολευόταν αισθητά όσο πλησίαζε το τέλος του προγράμματος και κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσει την εμφάνισή του.

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Κατά την ερμηνεία του τελευταίου τραγουδιού της βραδιάς, της επιτυχίας «All Night Long», ο τραγουδιστής ζήτησε να του φέρουν μία καρέκλα, ώστε να τραγουδήσει καθισμένος.

Η νέα αδιαθεσία σημειώθηκε περίπου δύο μήνες μετά από παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του, όταν ο Ρίτσι χρειάστηκε επίσης νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η αδιαθεσία στη σκηνή τον περασμένο Ιούνιο

Τον Ιούνιο, κατά την πρώτη βραδιά της βορειοαμερικανικής περιοδείας του σε 26 πόλεις, ο Λάιονελ Ρίτσι αισθάνθηκε ξανά έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Grand Casino Arena, στο Σεντ Πολ της Μινεσότα.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος πραγματοποιεί την περιοδεία μαζί με τους Earth, Wind & Fire, βρέθηκε σε εμφανή δυσφορία. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχναν να κάθεται αρκετές φορές ενώ ερμήνευε το «Dancing on the Ceiling».

«Όταν ζαλίζεσαι, κάθεσαι κάτω», είχε πει ο ίδιος στο κοινό, επιχειρώντας παράλληλα να διατηρήσει κανονικά τη ροή του προγράμματος.

Παρά την προσπάθειά του, ο Ρίτσι αναγκάστηκε τελικά να κάνει διάλειμμα, ενώ το συγκρότημά του παρέμεινε στη σκηνή και έπαιζε για περίπου 15 λεπτά.

Σχεδόν μία ώρα αργότερα, ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο ενημέρωσε τους θεατές ότι η συναυλία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί, καθώς ο Λάιονελ Ρίτσι «δεν αισθανόταν καλά».

Ο τραγουδιστής οδηγήθηκε τότε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια αναβλήθηκαν δύο ακόμη προγραμματισμένες εμφανίσεις του, στο Σικάγο και στο Κολόμπους του Οχάιο.

Οι γιατροί τού είχαν συστήσει ξεκούραση

Η Live Nation είχε ανακοινώσει μετά το περιστατικό του Ιουνίου ότι, έπειτα από σύσταση των γιατρών να ξεκουραστεί ώστε να αναρρώσει πλήρως, ο Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες της περιοδείας του.

Ο 77χρονος καλλιτέχνης επέστρεψε αργότερα στη σκηνή και επιχείρησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλό λόγο και για όλη σας την αγάπη. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους εσάς», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Instagram.

Μετά τη νέα εισαγωγή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτιών της αδιαθεσίας, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση τόσο για την πορεία της υγείας του όσο και για την επιστροφή του στις προγραμματισμένες εμφανίσεις.