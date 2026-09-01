Φλώρος για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος η Ελλάδα για την Τουρκία που εκνευρίζεται από την αμυντική μας ενδυνάμωση»

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές προκλήσεις.

Ο κ. Φλώρος αναφέρθηκε στο αμυντικό όπλο, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ελληνική αποτρεπτική ισχύ, αλλά και στο κατά πόσο η ανάπτυξή του προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Αναφέρθηκε στο τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα, μέχρι το όπλο να είναι πλήρως επιχειρησιακά διαθέσιμο, εάν θα είναι η Ελλάδα επαρκώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες τουρκικές προκλήσεις και εάν υπάρχει πιθανότητα η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, να κλιμακωθεί και επί του πεδίου, με φόντο την Γαλάζια πατρίδα αλλά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες;

«Η εξέλιξη με την ενιαία αεράμυνα της Ελλάδος, που ονομάζεται “ασπίδα του Αχιλλέα”, είναι πολύ θετικό γεγονός. Νομίζω ότι παίζει έναν ρόλο και αυτό (στον εκνευρισμό της Τουρκίας),» είπε «όμως, ρόλο παίζει όλη αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης της Ελλάδος, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2020 – 21… Η ελληνική αεράμυνα βασίζεται σε μια μελέτη αεράμυνας που εκπονήθηκε το 2022, άρχισε να τρέχει το ’23 και τώρα πήρε σάρκα και οστά. Ο εκνευρισμός της Τουρκίας οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι νιώθει ότι η Ελλάδα ενδυναμώνεται, και δεν είναι μόνο η ενδυνάμωση στο καθαρά αμυντικό, εξοπλιστικό πεδίο, αλλά είναι και η ενδυνάμωση σε σχέση με τα άλλα κράτη όπως με το Ισραήλ…».

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, επεσήμανε πως, ήρθε τώρα ο θόλος αεράμυνας, ο οποίος, «ναι μεν είναι κάτι στατικό αλλά είναι πολύ σημαντικό… είναι ένα σύνθετο πράγμα που μαζί με την αεροπορία και την συνολική ενδυνάμωση της χώρας» καθιστούν την Ελλάδα «έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο για την Τουρκία εάν θέλει να κάνει κάτι». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η αεράμυνα της Ελλάδας υπάρχει και δεν ξεκινάει από το μηδέν με τα πολύ σύγχρονα αντιαεροπορικά μέσα, όπως τους Patriot, τον οποίον αναμένει την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό τους στην συνέχεια.

Τέλος, μιλώντας για την πιθανότητα κλιμάκωσης είπε, «Η Τουρκία διεκδικεί και δεν έπαψε να διεκδικεί, δεν έπαψε να μιλάει για γαλάζια πατρίδα και αποστρατικοποιήσεις, …,το ’20-’23, η ένταση ήταν πολύ μεγάλη, για τους δικούς τους λόγους αποφάσισαν να το σταματήσουν και για τους δικούς τους λόγους το επαναφέρουν. Η Ελλάδα μπορεί να είναι σίγουρη με τις ένοπλες δυνάμεις που έχει… Η Ελλάδα εξασφαλίζει τις άλλες επιλογές ώστε εάν τα πράγματα χοντρύνουν να μπορεί να ανταπεξέλθει υπερασπίζοντας το εθνικό της συμφέρον».