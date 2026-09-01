Μαρινάκης για Σαμαρά: «Θλίβομαι για την ανάρτησή του – Τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Μέτρα που η ανακούφιση των μικρομεσαίων θα φανεί το 2027 αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα o κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Κάποια λίγα μέτρα ενδεχομένως να είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων θα αφορούν το 2027», εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ανέφερε, μάλιστα, ότι τα μέτρα θα ληφθούν σε συνάρτηση με τον «δημοσιονομικό χώρο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ». «Ελπίζω να είναι και λίγο περισσότερο», πρόσθεσε. Ο ίδιος εστίασε και στη μείωση των φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η οποία «θα φανεί επόμενα στα εκκαθαριστικά».

Στο ζήτημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Παύλος Μαρινάκης προέτρεψε τους καταναλωτές να επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο, γιατί όπως είπε «οι καταναλωτές εφόσον επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο να έχουν για ένα διάστημα τουλάχιστον ενός έτους σταθερό ρεύμα σε μια τιμή φθηνότερη από ό,τι είχαν τον προηγούμενο μήνα. Και παράλληλα προσπαθεί να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων».

Μαρινάκης για Σαμαρά: «Θλίβομαι για την ανάρτησή του, τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Τέλος, ο ίδιος κράτησε αποστάσεις από την κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Ερωτηθείς εάν υπάρχει «μέτωπο» με τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Από τη δική μας την πλευρά όχι. Και δεν θέλουμε ποτέ να μπούμε σε μια διαδικασία ενός τέτοιου είδους μετώπου ή μιας τέτοιας αντιπαράθεσης». «Πρώτον, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν μια επιλογή πλειοψηφική για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός της χώρας», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν αναιρούμε όσα πιστεύουμε για την πρωθυπουργία του σε δύσκολα χρόνια. Δυστυχώς όμως, πολλά πράγματα που λένε συνεργάτες του και κάποιες φορές και ο ίδιος, αναιρούν ή υποτιμούν τη δική του προσφορά», τόνισε.

Σχετικά με τι ς αναφορές του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τη θλίψη του για όσα ειπώθηκαν. «Θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ, ούτε για να ειρωνευτώ. Το λέω γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι που έχουμε περάσει και παραμένουμε στη ΝΔ, έχω υπάρξει ενεργό μέλος της Νεολαίας επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά», είπε.

«Μιλάμε για μία ανάρτηση στη συνέχεια εντός δημοσιεύματος που λέει ότι μία εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ανοίγει την πόρτα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο φύλο», ανέφερε ακόμη και πρόσθεσε: «τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει».

Αναλυτικά η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μega επισήμανε πως η ΔΕΗ δεν κρατάει σταθερό το μπλέ τιμολόγιο, δηλαδή το σταθερό τιμολόγιο, αλλά το μειώνει από περίπου 0,14 στο 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

«Είναι μια σημαντική μείωση, άρα θα μπορούν, παρά τις αυξήσεις στις τιμές χονδρικής, οι καταναλωτές εφόσον επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο να έχουν για ένα διάστημα τουλάχιστον ενός έτους σταθερό ρεύμα σε μια τιμή φθηνότερη από ό,τι είχαν τον προηγούμενο μήνα. Και παράλληλα προσπαθεί να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το 2019 η κυβέρνηση παρέλαβε μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ και τώρα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που ήταν πολύ έντονη η κρίση και η ακρίβεια στο ρεύμα, η εταιρεία μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση και να απορροφήσει αυτές τις πρωτοφανείς παγκόσμιες συνθήκες.

Ενόψει της ΔΕΘ ανέφερε πως «συζητάμε για τα μέτρα και έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα μέτρα», αλλά «συζητάμε ελάχιστα για το πώς φτάνουμε στα μέτρα».

«Όλα τα κόμματα, ειδικά η αντιπολίτευση, προτείνει πάρα πολύ εύκολα πάρα πολλά πράγματα. Εμείς όμως τι λέμε; Έχει πολύ μεγάλη αξία πώς βρίσκονται τα λεφτά και τα λεφτά αυτά, που είναι φόροι των πολιτών, δεν είναι αυξημένοι, είναι μειωμένοι και σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης, πληθωριστικής και ακρίβειας, έχουμε καταφέρει από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, άρα την ανάπτυξη της οικονομίας, το κράτος, ενώ μειώνει τους συντελεστές, να εισπράττει παραπάνω», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε επίσης ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, «τα οποία εμείς τεκμηριώνουμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης».

Επ’ αυτού σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο, αλλά, αντίθετα, έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους.

«Τη στιγμή που καταγγέλλουν τα παραπάνω έσοδα, λίγους μήνες μετά ζητάνε παραπάνω μέτρα, χωρίς να λένε από πού θα δώσουν τα λεφτά. Ξέρετε, η έλλειψη κοστολόγησης δεν είναι ένα πρόβλημα απλό. Είναι βασική αιτία. Η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα από το ‘80 και μετά. Από το ΠΑΣΟΚ του’ 80 και μετά, με κάποιες λίγες εξαιρέσεις από την παράταξή μας, είναι ο λόγος που έχασαν οι συνταξιούχοι τη μισή σύνταξή τους, που οι δημόσιοι υπάλληλοι έχασαν τον 13ο μισθό, τα δώρα τους. Είναι ο λόγος που ένας ελεύθερος επαγγελματίας έφτασε να πληρώνει με τον νόμο Κατρούγκαλου και Τσίπρα το 85% δηλαδή των εσόδων του. Αυτό το «δώσε και σε μένα», χωρίς να μπορείς να το προϋπολογίσεις, αυτό το «πάρε» των κυβερνήσεων. Δεν φταίει ο κόσμος. Οι κυβερνήσεις φταίνε. Μάλιστα, είναι ο λόγος που φτάσαμε εδώ», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «’Αρα εμείς τι λέμε; Ποιος είναι προτιμότερος; Ο καθόλου ΕΝΦΙΑ του κ. Τσίπρα ή ο μειωμένος κατά 50% του Κυριάκου Μητσοτάκη; Θεωρητικά είναι καλύτερος ο «καθόλου ΕΝΦΙΑ» του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας όμως, ενώ είχε πει καθόλου ΕΝΦΙΑ, τον αύξησε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μειωμένος κατά 35% και αν βάλετε και τα ασφαλισμένα ακίνητα, είναι μειωμένος κατά 50%. ‘Αρα περισσότερο αξία από τα μέτρα έχει η εφαρμογή τους. Και ό,τι ακούσετε το Σάββατο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια και εγώ καταλαβαίνω και το λέω με σεβασμό στον κόσμο που ακόμα περνάει δύσκολα από την ακρίβεια, θα τα δείτε να γίνονται πράξη».

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι κάποια λεφτά δίνονται μήνα μήνα για να συγκρατηθούν όσο είναι εφικτό οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν πρωτοφανείς αυξήσεις. Κάποια λίγα μέτρα – πρόσθεσε – ενδεχομένως να εφαρμοστούν στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειονότητά τους θα αφορούν το 2027.

«Εκεί υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ελπίζω να είναι και λίγο περισσότερο. Και να πω βέβαια ότι υπάρχουν και πολλά μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι, αλλά θα τα δουν συμπολίτες μας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 2027. Για παράδειγμα, η μείωση των φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα φανεί, πού είναι σημαντική, αναφέρομαι στις ατομικές επιχειρήσεις που μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος, θα φανεί στα εκκαθαριστικά τα επόμενα. Οι ανακοινώσεις άρα αφορούν το 2027. Εδώ να πω ότι αυτό το οποίο θα περιγράψει ο Πρωθυπουργός είναι κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα μέτρων για την επόμενη χρονιά. Θα είναι ένας οδικός χάρτης, τα μεγάλα στοιχήματα, οι μεγάλοι στόχοι και βέβαια κοστολόγηση, στόχο- στόχο για την επόμενη τετραετία», επισήμανε.

Σχετικά με τη σημερινή δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε τα εξής: «Θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ, ούτε για να ειρωνευτώ. Το λέω γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι που έχουμε περάσει και παραμένουμε στη Νέα Δημοκρατία, έχω υπάρξει ενεργό μέλος τότε της Νεολαίας επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά. Ημέρες δύσκολες που προσπάθησε τότε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, με αυτή τη συγκυβέρνηση, να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρω αν το έχει δει, μιλάμε για μια ανάρτηση σε συνέχεια ενός δημοσιεύματος που λέει ότι μια εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ανοίγει την πόρτα για το 3ο, 4ο και 5ο φύλο. Σας ρωτώ. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Απευθύνομαι και στον κόσμο που μας βλέπει. Ζούμε σε μια χώρα, έχουμε παιδιά, χρησιμοποιούμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Κάποιοι βγάλαμε καινούργια ταυτότητα, κάποιοι άλλοι διαβατήριο. Κάποιοι πάνε με τα παιδιά τους στο σχολείο. Έχετε δει πουθενά κάποιο άλλο φύλλο πέραν των προφανών των δύο φύλων; Έχετε δηλαδή φύλο, άρρεν φύλο, θήλυ. Έχετε δει πουθενά κάποιον να ζητάει από κάποιον να δηλώσει γονέας 1, γονέας 2, Γονέας 3 στην ελληνική επικράτεια; Πατέρας και μητέρα είναι και θα παραμείνει. Έχετε δει πουθενά κάποιο νόμο; Κάποια διάταξη; Θα το έχει βρει κάποιος τόσα κόμματα έχουμε που να λέει κάτι αντίθετο; Τα φύλα είναι δύο. Δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση αυτό να αλλάξει. Είναι δεδομένο. Το λέω γιατί πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Εδώ μιλάμε προφανώς για μία αστοχία μίας εταιρείας, η οποία εφάρμοσε έναν κανόνα ISO και αποκαταστάθηκε με εντολή και του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, που δεν έχει καμία σχέση με την woke ατζέντα, η εταιρεία αυτή, ούτε ο σκοπός. Για παράδειγμα, το άγνωστο έχει να κάνει με αυτόν που δεν δηλώνει το φύλο, όχι γιατί θέλει να υπονοήσει κάτι η εταιρεία.

Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. ‘Αλλο πράγμα το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο εγώ δέχομαι ότι στενοχώρησε έναν κόσμο. Υπήρξε μια επεξήγηση τότε. Θεωρώ ότι η επικοινωνιακή του διαχείριση και κάποια πράγματα που ακολούθησαν δικαίως στεναχώρησαν ένα ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε. Ουδέποτε όμως έγινε ή νομοθετήθηκε αυτό για το οποίο κινδυνολογούσαν τότε κάποιοι εκ δεξιών μας, κάποια κόμματα εκ δεξιών μας και ο κύριος Σαμαράς. Αυτά τα οποία έλεγαν ότι θα γίνουν δεν έγιναν. Αλλά θα σας πω κάτι. Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική».

Επιπλέον σημείωσε τα εξής : «Πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την ταυτότητα της. Αλλοιώθηκε. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω το μονοπώλιο του να λέω ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαι από μικρό παιδί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ζω από τη Νέα Δημοκρατία όμως. Αλλά πραγματικά, πείτε μου, πότε άλλοτε μια κυβέρνηση και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε τόσο επιτυχώς το πιο δύσκολο ζήτημα που είναι το μεταναστευτικό. 51.000 παράνομες διαμονές, μετανάστες δηλαδή, έμεναν στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τώρα είναι 3.000. Απετράπη μια υβριδική εισβολή στον Έβρο. Όλα όσα έγιναν στα πανεπιστήμια. Πότε άλλοτε έμπαινε η αστυνομία στα πανεπιστήμια και εκκένωνε καταλήψεις στη Νομική, Αθήνα, στο Αριστοτέλειο. Προηγούμενες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας το έκαναν αυτό; Πότε ξανά είχαμε τέτοια εξοπλιστικά προγράμματα F16, F35, Rafale, Belharra; Η Ελλάδα πότε ξανά υπέγραψε ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με την Ιταλία; Πότε επεκτάθηκε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο; Και θα πω και κάτι, επειδή όλα αυτά τα λέμε ελαφρά τη καρδία. Είναι κάτι πιο συνεπές στη φιλελεύθερή μας ιδεολογία από τις μειώσεις φόρων σε μια δύσκολη περίοδο πολέμων και ακρίβειας ή της δημιουργίας θέσεων εργασίας; Γιατί το λέω αυτό; Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, το γινάτι οποιουδήποτε. Το λέω και το εννοώ. Τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές. Εγώ δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά, αν βάλουμε δίπλα – δίπλα πολιτικές της δικής μας κυβέρνησης με προηγούμενες κυβερνήσεις, τότε δίνουμε την απάντηση στο ποιος υπηρετεί αυτή την ατζέντα και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε χωρίς να μπαίνουμε σε προσωπικές κόντρες».

Ερωτηθείς αν υπάρχει «μέτωπο» με τον πρώην Πρωθυπουργό, απάντησε «από τη δική μας την πλευρά όχι» και πρόσθεσε: «Και δεν θέλουμε ποτέ να μπούμε σε μια διαδικασία ενός τέτοιου είδους μετώπου ή μιας τέτοιας αντιπαράθεσης. Πρώτον, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν μια επιλογή πλειοψηφική για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν αναιρούμε όσα πιστεύουμε για την πρωθυπουργία του σε δύσκολα χρόνια. Δυστυχώς, όμως, πολλά πράγματα που λένε συνεργάτες του και κάποιες φορές και ο ίδιος, αναιρούν ή υποτιμούν τη δική του προσφορά.

Δεν μπορώ να πιστέψω, για παράδειγμα, βγήκε σήμερα ο κ. Σκορδάς, στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά και ένας εκ των ανθρώπων που υπηρέτησαν κορυφαίες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, τον είχα προλάβει ως νεολαίος και εγώ της Νέας Δημοκρατίας κάποια χρόνια. Τι είπε σήμερα ο κύριος Σκορδάς; Ότι δεν αποκλείουμε την οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με οποιαδήποτε παράταξη, οποιαδήποτε πολιτική δύναμη. Βάζει μέσα πια τα κόμματα που τότε ο Σαμαράς με τον νυν πρωθυπουργό ως υπουργό, με όλους εμάς ως υποστηρικτές, προσπαθήσαμε, προσπαθούσαμε να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, θέλαν να μας οδηγήσουν εκτός Ευρώπης. Μας φώναζαν, μας έβριζαν. Όλα αυτά που γινόντουσαν τότε. Δηλαδή θα ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε; Ο στόχος δεν είναι η αντιπαράθεση. Δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Και για μας δεν υπάρχει ένα υποτιθέμενο κόμμα, αλλά για μένα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να υπενθυμίζουμε πολιτικές πεπραγμένα και να λέμε τι κάνουμε εμείς σε κάθε κατηγορία, να απαντάμε με πολιτικές».

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε τα εξής: «Η μάχη ουσιαστικά των δύο κομμάτων αυτών, δεν είναι μόνο μία μάχη για την αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή. Είναι μια μάχη για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν ή δεν λένε από πού θα τα βρουν. Γιατί εννοείται, μια κυβέρνηση μπορεί να πάρει όσα μέτρα θέλει, αρκεί αν ξεπερνάει τις οροφές δαπανών να πει από πού θα πάρει μόνιμους φόρους. Δηλαδή όχι μια έκτακτη φορολόγηση για να τα πάρει από τον έναν κωδικό, από τη μία τσέπη και να τα δώσει σε κάποια άλλη. Με εξαίρεση περιπτώσεις όπως αυτές που προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή πολιτικές. Η πρόταση που έκανε ο Ν. Ανδρουλάκης για τα κόκκινα δάνεια, πέραν του ότι έτσι όπως το περιέγραψε αρχικά το ΠΑΣΟΚ γιατί πήγε λίγο να το μαζέψει σήμερα, δεν εφαρμόζεται σε καμία χώρα στην Ευρώπη, ούτε στην Κύπρο. Έβγαλε μια ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών όπου απέδειξε σημείο σημείο ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Κύπρο προβλέπεται ήδη στην Ελλάδα.

Εγώ δεν θα το πάω μόνο νομοτεχνικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είπε σε όσους πληρώνουν δάνεια, φόρους, εισφορές ότι είναι «κορόιδα». Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, όσο έχουμε υποχρέωση ως κυβέρνηση να φροντίζουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για έναν δανειολήπτη που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, υπάρχουν και αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που πληρώνουν, αν πάρουν το μήνυμα ότι ό,τι και να γίνει μπορούν να πάνε στο τέλος και να κάνουν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, που δεν γίνεται πουθενά και δεν επιτρέπεται κιόλας να γίνει με βάση των ευρωπαϊκών κανόνων, τους έχουμε παραθέσει σημείο σημείο, τότε αυτοί που πληρώνουν πέραν του ότι θα νιώσουν κορόιδα, θα πουν «να μην πληρώσω και εγώ». Ξέρετε το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του Νίκου Ανδρουλάκη, εγώ καταλαβαίνω τι πάει να κάνει. Θέλει να επιστρέψει στο 1980, όπου ήταν πάλι το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν όμως δύο διαφορές με το ‘80. Πρώτον, λείπει το πολιτικό ταλέντο που κάποιοι το ονόμασαν και λαϊκισμό, θεωρώ δικαίως, του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Και το δεύτερο και κυριότερο λείπουν τα εύκολα λεφτά, τελειώσανε τα εύκολα λεφτά και οι ψευδαισθήσεις.

Και δεν υπάρχει αυτό. Τώρα ως προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας αύριο θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι του «χρωστάει» ο ελληνικός λαός και μπορεί να εμφανίζεται κάθε φορά με μια άλλη ταυτότητα, όπως συνέβαινε σε πολύ ωραίες ταινίες που έχουν γυριστεί στο παρελθόν. Δηλαδή, αρχικά ο αντιμνημονιακός Τσίπρας που θα καταργούσε το μνημόνιο στη Θεσσαλονίκη, όπως έλεγε, θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ και όλα τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια ο Τσίπρας με μια νέα ταυτότητα να κάνει την κωλοτούμπα. Τώρα ο rebranded κ. Τσίπρας. Ξέρετε, όλοι μπορούμε να διεκδικούμε στη Δημοκρατία, να εκλεγούμε, να επανεκλεγούμε, να κριθούμε από τους πολίτες. Όμως ξέρετε, όλα αυτά τα έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ζήσει τον κύριο Τσίπρα να κάνει εγκαίνια με μουσαμάδες. Έχουμε ζήσει τον κύριο Τσίπρα να «καταργεί» εντός εισαγωγικών μια σειρά από φόρους, ενώ αύξησε και επέβαλε πάνω από 23 φορολογικούς συντελεστές. ‘Αρα, νομίζω ότι περισσότερα από όσα λέμε, σημασία έχει πόσα έχουμε κάνει και τι έχουμε κάνει».