Επίσημα «Τίγρης» ο Μουζακίτης: Στη Χαλ έως το 2031, στο πλευρό του Τζολάκη

Στη Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό έναντι ποσού που δεν έγινε γνωστό. Ο 19χρονος διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο τον δεσμεύει με τον σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2031.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ προσθέτει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή από την ακαδημία του Ολυμπιακού στη λίστα των παικτών που κάνουν το βήμα προς την Premier League.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά προϊόντα των «ερυθρόλευκων» ακαδημιών έχουν μετακομίσει στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως ο Κώστας Τσιμίκας, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν σημαντικές πωλήσεις προς την Premier League, με τον Κώστα Μήτρογλου να αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ενώ αρκετοί ακόμη ξένοι ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του συλλόγου συνέχισαν την καριέρα τους στην Αγγλία, όπως ο Κέβιν Μιραλάς, ο Λούκα Μιλιβόγιεβιτς, ο Ποντένσε και ο Γκουστάβο Σα.

Ο Μουζακίτης αποτελεί την 18η και τελευταία μεταγραφή της Χαλ στη θερινή μεταγραφική περίοδο, με τους «Τίγρεις» να επενδύουν σε έναν από τους πλέον υποσχόμενους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Η εξαιρετική σεζόν 2024/25 αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην έως τώρα πορεία του. Ο Μουζακίτης αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της Super League για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Την ίδια σεζόν κατέγραψε 36 συμμετοχές, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Ολυμπιακό, ενώ ακολούθησε και η κατάκτηση του ελληνικού Super Cup.

Ο νεαρός χαφ συνέχισε να έχει σημαντικό ρόλο και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, πραγματοποιώντας 39 συμμετοχές και αγωνιζόμενος και στα 10 παιχνίδια του Ολυμπιακού στη League Phase και στα νοκ άουτ του Champions League. Την προηγούμενη σεζόν είχε επίσης εννέα συμμετοχές στο Europa League.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Μουζακίτης έχει ήδη 11 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, στη νίκη με 2-0 επί της Φινλανδίας για το Nations League, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στα φιλικά της Εθνικής τον περασμένο Ιούνιο.