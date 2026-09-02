Νύχτα επιθέσεων στην Οδησσό: Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες από τα ρωσικά πλήγματα

Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες προκάλεσαν ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λισάκ.
Ο Λισάκ γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram τις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή για τυχόν απώλειες.
Η Οδησσός, σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.
An Iskander-M ballistic missile strike on Odesa used cluster munitions, hitting northern districts where port infrastructure and oil depots sit. #Odesa
— WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) September 2, 2026