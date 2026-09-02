Νύχτα επιθέσεων στην Οδησσό: Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες από τα ρωσικά πλήγματα

Ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λισάκ, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Η Οδησσός, σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών πληγμάτων, αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή τυχόν απώλειες στην τρέχουσα επίθεση.

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Διεθνή Νέα

Οδησσός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες προκάλεσαν ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.
  • Ο Σερχίι Λισάκ γνωστοποίησε τις επιθέσεις μέσω Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή για τυχόν απώλειες.
  • Η Οδησσός, σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες προκάλεσαν ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λισάκ.

Ο Λισάκ γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram τις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή για τυχόν απώλειες.

Η Οδησσός, σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

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