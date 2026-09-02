Νικαράγουα: Εγκρίθηκε συνταγματική αναθεώρηση με νέους περιορισμούς στη συμμετοχή στις εκλογές – Αντιδράσεις από ΗΠΑ, ΕΕ και ΟΗΕ

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Το κοινοβούλιο της Νικαράγουας ενέκρινε ομόφωνα την Τρίτη (1/9) συνταγματική αναθεώρηση που προωθήθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του σώματος, Γουστάβο Πόρας.

Μεταξύ των αλλαγών που προβλέπει η αναθεώρηση είναι η επέκταση της προεδρικής θητείας από έξι σε επτά χρόνια, καθώς και νέοι περιορισμοί σχετικά με τη συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, το αναθεωρημένο Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε «πραξικοπηματικές ενέργειες», έχουν διαπράξει «προδοσία της πατρίδας» ή έχουν ζητήσει ή υποστηρίξει ξένη «στρατιωτική επέμβαση».

BREAKING Nicaraguan lawmakers, at the request of autocratic leader Daniel Ortega, approve a constitutional reform restricting the participation of opposition politicians in elections pic.twitter.com/49cEA54u1M — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2026

Η αναθεώρηση εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον Γουστάβο Πόρας. Οι νέες διατάξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση της Νικαράγουας.