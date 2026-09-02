Νικαράγουα: Εγκρίθηκε συνταγματική αναθεώρηση με νέους περιορισμούς στη συμμετοχή στις εκλογές – Αντιδράσεις από ΗΠΑ, ΕΕ και ΟΗΕ

Το κοινοβούλιο της Νικαράγουας ενέκρινε ομόφωνα συνταγματική αναθεώρηση που προβλέπει επέκταση της προεδρικής θητείας και νέους περιορισμούς στη συμμετοχή σε εκλογές, αποκλείοντας πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε «πραξικοπηματικές ενέργειες» ή «προδοσία της πατρίδας». Η αναθεώρηση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις από ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη, λόγω των επιπτώσεών της στην πολιτική συμμετοχή και τον εκλογικό ανταγωνισμό στη χώρα.

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Διεθνή Νέα

Νικαράγουα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κοινοβούλιο της Νικαράγουας ενέκρινε συνταγματική αναθεώρηση που προωθήθηκε από την κυβέρνηση Ορτέγα, η οποία περιλαμβάνει νέους περιορισμούς στη συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες.
  • Μεταξύ των αλλαγών είναι η επέκταση της προεδρικής θητείας από έξι σε επτά χρόνια και ο αποκλεισμός όσων έχουν εμπλακεί σε «πραξικοπηματικές ενέργειες» ή έχουν ζητήσει ξένη «στρατιωτική επέμβαση».
  • Η προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, με ΗΠΑ, ΕΕ και ΟΗΕ να εκφράζουν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της στην πολιτική συμμετοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το κοινοβούλιο της Νικαράγουας ενέκρινε ομόφωνα την Τρίτη (1/9) συνταγματική αναθεώρηση που προωθήθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του σώματος, Γουστάβο Πόρας.

Μεταξύ των αλλαγών που προβλέπει η αναθεώρηση είναι η επέκταση της προεδρικής θητείας από έξι σε επτά χρόνια, καθώς και νέοι περιορισμοί σχετικά με τη συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, το αναθεωρημένο Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε «πραξικοπηματικές ενέργειες», έχουν διαπράξει «προδοσία της πατρίδας» ή έχουν ζητήσει ή υποστηρίξει ξένη «στρατιωτική επέμβαση».

Η αναθεώρηση εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον Γουστάβο Πόρας. Οι νέες διατάξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση της Νικαράγουας.

Η προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τις προβλεπόμενες αλλαγές, εστιάζοντας στις επιπτώσεις τους στην πολιτική συμμετοχή, τον εκλογικό ανταγωνισμό και τη λειτουργία των θεσμών στη Νικαράγουα.

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