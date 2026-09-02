CENTCOM: Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Επανάστασης

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Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, ναυτικές εγκαταστάσεις και μέσα, υποδομές που συνδέονται με την πόντιση ναρκών, καθώς και κέντρα επικοινωνιών.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πρόσφατες απόπειρες των Φρουρών της Επανάστασης να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και σε Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η αμερικανική διοίκηση υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επαγρύπνησης, δηλώνοντας έτοιμες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εντολή να πραγματοποιήσουν από την αμερικανική στρατιωτική ηγεσία.